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Vozač sanitetskog vozila iz Vranja Mario I. (41), koji je teško povređen u saobraćajnoj nezgodi u Grdelici, nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, trenutno stabilnih vitalnih parametara, ali je i dalje životno ugrožen.

To je potvrđeno "Novostima" u niškom Univerzitetsko-kliničkom centru. U međuvremenu, policija je uhapsila državljanina Severne Makedonije, koji je osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nesreća se dogodila 21. jula kada je sanitet, koji je prevozio desetogodišnje dete iz Vranja u Niš, zbog kvara bio u zaustavnoj traci. Vozač kamiona je, kako se sumnja, udario u vrata sanitetskog vozila gde je bio i vozač, koji je tada teško povređen.

1/8 Vidi galeriju Vozač saniteta zadobio teške telesne povrede u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

Iz Zdravstvenog centra u Vranju saopštili su da je tokom vožnje došlo do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo. Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na mestu događaja zatekla se doktorka iz Surdulice koja je bezbedno preuzela dete i transportovala ga u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je pacijent uspešno zbrinut. Povređeni vozač je nakon ukazane hitne medicinske pomoći upućen u Opštu bolnicu Leskovac, odakle je, nakon dijagnostike i stabilizacije, transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi daljeg lečenja.

Foto: Kurir.rs/T. S.

Dete koje je sa simptomima upale slepog creva bilo upućeno u Niš, kao i majka koja je bila u pratnji, osećaju se dobro.

Povređeni vozač saniteta važi za iskusnog vozača, ima dugogodišnje iskustvo. Njegove kolege i ostali zaposleni u Zdravstvenom centru nadaju se uspešnom ishodu lečenja. On je, prema njihovim rečima, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo nedavno postao otac.