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Šapčanin Srboljub Vasiljković (36), koji u Srbiji izdržava kaznu zbog ubistva, uhapšen je u Podgorici nakon što je utvrđeno da je ilegalno prešao državnu granicu, a operativne informacije policije govore da je njegovim hapšenjem sprečeno izvršenje teškog krivičnog dela.

To su saopštili iz Uprave policije (UP), navodeći da su njihovi službenici, u okviru pojačanih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta u državi, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog delovanja, identifikovali su i lišili slobode Vasiljkovića, prenose Vijesti.

"Državljanina Republike Srbije koji je na ilegalan način prešao državnu granicu, a za kojeg postoje operativna saznanja da je sa još jednim licem, čiji je identitet poznat policiji, planirao izvršenje težih krivičnih dela", piše u saopštenju.

Iz UP su dodali da su "tokom sprovedenih aktivnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica u Podgorici zaustavili i kontrolisali državljanina Republike Srbije S.V. za kojeg je izvršenim proverama utvrđeno da je na ilegalan način prešao državnu granicu i ušao na teritoriju Crne Gore, kao i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori".

"Daljim proverama utvrđeno je da je S.V. evidentiran u kaznenim evidencijama Republike Srbije kao izvršilac krivičnog dela ubistvo, za koje je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora koju nije u potpunosti izdržao, te da se trenutno nalazi na uslovnim pogodnostima", pojasnili su iz UP.

Navode da je Vasiljković lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

"Od strane sudije za prekršaje Suda za prekršaje u Podgorici oglašen je krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 18 dana. Po isteku kazne zatvora, službenici Uprave policije će prema S.V. preduzeti dalje represivne mere i radnje iz svoje nadležnosti, deportacije iz Crne Gore i vraćanja nadležnim organima Republike Srbije", kazali su iz UP.

Iz te bezbednosne institucije poručuju da nastavljaju sa nesmanjenim intenzitetom sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje izvršenja krivičnih dela, očuvanje i unapređenje ukupne bezbednosti i sigurnosti građana, kroz kontinuiranu kontrolu i nadzor, sprovođenje operativnih i obaveštajnih aktivnosti, detekciju i procesuiranje sumnjivih i nezakonitih boravaka lica, kao i preduzimanje drugih mera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju pravovremenog identifikovanja i sprečavanja bezbednosnih rizika.

Srboljub Vasiljković uhapšen je u oktobru 2016. godine, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu dvadesetdvogodišnjeg Eda Bajrića u Šapcu. Prema tadašnjim navodima iz istrage, Vasiljković i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće.