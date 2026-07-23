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Šapčanin Srboljub Vasiljković (36) uhapšen je u Podgorici gde je, kako sumnja lokalna policija, boravio s namerom da počini novo krivično delo. On je ilegalno ušao u Crnu Goru jer je prethodno pobegao iz zatvora u Šapcu, gde je dobio slobodan vikend.

Vasiljković je odmah osuđen na 18 dana zatvora u Crnoj Gori zbog nelegalnog boravka posle čega će biti deportovan u Srbiju. Inače, on u Srbiji robija zbog ubistva izvršenog pre skoro deset godina.

Vasiljković je osuđen da je ubio Eda Bajrića (22) u Šapcu. Prema tadašnjim navodima iz istrage, Vasiljković i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće. Vasiljković je tada najpre vratima udario Bajrića, koji je pao. Tad je došlo do svađe, nakon čega je izvadio mačetu i izbo ga po glavi i telu. Ranjeni Bajrić je prevezen u bolnicu, gde je ubrzo podlegao povredama.

Foto: Kurir

Razborit i pod bolovima

Tada se pisalo da je motiv ubistva neraščišćeni poslovi s narkoticima.

- Čuo sam škripu kočnica, svađu, a dok sam došao do prozora da vidim šta se dešava, napadači su pobegli. Edo je ležao na travnjaku, držao se za stomak i jaukao. Doneli smo flašu vode i neke krpe da ga obrišemo dok ne stigne Hitna pomoć - ispričao je jedan od očevidaca.

Foto: Kurir

Svedoci zločina tvrde da je Edo Bajrić, uprkos bolovima koje je trpeo, sve vreme bio razborit. Ubrzo su stigli lekari i policija, a mladić je čak uspeo da im kaže i ko ga je napao.

Miran i povučen

Ubistvo se dogodilo samo nekoliko desetina metara od Bajrićevog kućnog praga, a kako smo tada saznali, žrtva i njegovi napadači su drugovi iz detinjstva.