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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji sa Policijskom upravom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M.T. (20) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica u saizvršilaštvu.

Protiv S.T. (29) i N.Š. (20) biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su navedeno krivično delo izvršili kao saizvršioci.

Osumnjičeni su u više navrata preko društvene mreže Facebook dolazili do bitnih zaštićenih podataka platne kartice sa koje su zloupotrebili i tako dobijeni novac prebacivali na otvorene naloge za klađenje u kladionici.