UHAPŠEN (20) ZBOG PREVARE PREKO FEJSBUKA: Skidao ljudima pare s kartica, pa ih prebacivao sebi u kladionicu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji sa Policijskom upravom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M.T. (20) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica u saizvršilaštvu.
Protiv S.T. (29) i N.Š. (20) biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su navedeno krivično delo izvršili kao saizvršioci.
Osumnjičeni su u više navrata preko društvene mreže Facebook dolazili do bitnih zaštićenih podataka platne kartice sa koje su zloupotrebili i tako dobijeni novac prebacivali na otvorene naloge za klađenje u kladionici.
Osumnjičenom M.T. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.