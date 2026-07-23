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U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se tokom večernjih sati dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka, teško su povređene tri osobe, od kojih je i jedan tinejdžer.

- Do silovitog sudara došlo je kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario vozilom. Jedno je potpuno smrskano, skoro do neprepoznatljivosti, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Udes kod Preljine Foto: RINA

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, koje su povređene putnike prevezli u bolnicu. Njihovo stanje za sada nije poznato, ali prema nezvaničnim informacijama ima životno ugroženih osoba.

Saobraćaj se na ovoj deonici Ibarske magistrale odvija naizmenično.

Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode, biće poznate nakon istrage.

Kurir.rs/RINA

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