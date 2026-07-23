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Tri osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se tokom večernjih sati dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka. Oni su vozilom Hitne pomoći preveženi u Opštu bolnicu u Čačku.

Udes kod Preljine Foto: RINA

- Na urgentno prijemno odeljenje primljene su tri povredjene osobe iz saobraćajnog udesa. Dečak starosti 12 godina sa konstatovanim teškim telesnim povredama primljen u jedinicu intenzivne nege. Druga dva povređena lica stabilnih vitalnih parametara. U toku je njihova dijagnostika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog automobila, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i sudario se sa pikap vozilom, a potom udario u ogradu koja se nalazila u neposrednoj blizini.

Kurir.rs/RINA

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