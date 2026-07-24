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Snimak opasne vožnje koji se širi društvenim mrežama, a za koji se navodi da je nastao na području Novog Pazara, prikazuje automobil koji se velikom brzinom kreće putem i više puta pretiče druga vozila.

Na snimku se u jednom trenutku vidi brzina od 173 kilometra na sat, dok vozač obilazi kolonu vozila, uključujući putnička vozila i teretni kamion. Građani su zatražili da nadležni provere autentičnost snimka, utvrde gde je nastao i identifikuju vozača.

Za sada nije potvrđeno ko se nalazi za volanom niti da li je zbog ovog slučaja pokrenut postupak, a snimak bi mogao poslužiti kao osnov za proveru svih okolnosti.