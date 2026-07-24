Slušaj vest

Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su odgovorne za utapanje dečaka (5) u bazenu akvaparka u Smederevu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Smederevo nakon sprovedene istrage u predistražnom postupku.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da nisu postupali po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka u Smederevu, u saradnji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i Policijske uprave u Smederevu, lišeni slobode su M. Đ. iz Smedereva, direktor privrednog društva u okviru kojeg posluje navedeni akvapark, zatim D. Đ, rukovodilac za opšte poslove, kao i B. R. koi je obavljao poslove spasioca, takođe iz Smedereva.

- Osumnjičenim se stavlja na teret izvršenje po jednog krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav. 2. u vezi člana 278. stav 2. Krivičnog zakonika. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti dovedeni na saslušanje u prostorije Tužilaštva -navodi se u saopštenju VJT.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"DECU NE SMETE IZGUBITI IZ FOKUSA NIJEDAN TRENUTAK" Spasilac apeluje nakon tragedije u akva-parku u Smederevu - OVO dovodi do nesreća na kupalištima!
dečak hitna pomoć
HronikaUTOPIO SE DEČAK (4) U AKVA PARKU! Stravična nesreća u Smederevu: Lekari mu borili za život, ali mališanu nije bilo spasa!
hitna pomoć
HronikaDIVLJAČKA VOŽNJA KOD NOVOG PAZARA! Jeziv snimak kruži mrežama, kazaljka pokazuje 173 km/h, vozač obilazi kolonu, svi su zgranuti šta radi dok vozi - Pakao
bahta vožnja.jpg
HronikaVLADICA UDAVIO DRAGANU I BACIO JE U TIMOK, A ONDA SILOVAO I UBIO MALU ANĐU (3) TOKOM PROSLAVE ROĐENDANA: 10 godina od zločina zbog kog je Srbija zanemela
1254043-pirvtna-edit.jpg