Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su odgovorne za utapanje dečaka (5) u bazenu akvaparka u Smederevu , saopštilo je Više javno tužilaštvo u Smederevo nakon sprovedene istrage u predistražnom postupku.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da nisu postupali po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka u Smederevu, u saradnji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i Policijske uprave u Smederevu, lišeni slobode su M. Đ. iz Smedereva, direktor privrednog društva u okviru kojeg posluje navedeni akvapark, zatim D. Đ, rukovodilac za opšte poslove, kao i B. R. koi je obavljao poslove spasioca, takođe iz Smedereva.