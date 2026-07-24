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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki nakon petlje Lajkovac u semru ka Čačku došlo je do teže saobraćajne nezgode, kada se zapalilo putničko vozilo.

- Nadležne ekipe su odmah upućene na teren, a vozilo je uklonjeno. Saobraćaj se sada odvija normalno - saopšteno je iz Puteva Srbije.

Oni apeluju na sve vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i da voze prema propisima koji važe za deonicu kojom se kreću.

Kurir.rs/RINA

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