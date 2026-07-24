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Loznicu je pre dva dana pogodila velika tragedija kada jeu naselju Meraja život izgubio Zoran Radaljac (47), poznati i cenjeni majstor iz stare lozničke porodice. Nesreća se dogodila 22. jula dok je radio postavljanje okapnica na jednoj porodičnoj kući.

Prema dosadašnjim informacijama, Zoran je u jednom trenutku pao sa skele. Od zadobijenih povreda preminuo je na mestu nesreće, a ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla mogla je samo da konstatuje smrt.

Zoran Radaljac Foto: Društvene Mreže

Vest o njegovoj smrti brzo se proširila Loznicom, gde je Zoran bio poznat kao izuzetan majstor, ali i čovek kojeg su mnogi cenili zbog poštenja, marljivosti i spremnosti da svakome pomogne.

Njegov komšija kaže za Kurir da je Zoran bio jedan od onih ljudi na koje je svako mogao da se osloni.

- Bio je odličan majstor i još bolji čovek. Dovoljno je bilo da ga neko pozove, odmah bi uzimao alat i dolazio da pomogne. Nikada nije gledao da li je veliki ili mali posao, niti je odbijao ljude. Takav je bio ceo život - priča sagovornik Kurira.

Kako dodaje, vest o tragediji ostavila je ceo kraj u neverici.

- Svi smo u šoku. Ovo je poslednje što smo mogli da očekujemo. Zoran je bio veoma iskusan i izuzetno oprezan kada radi na visini. Na skeli nije pravio kompromise, vodio je računa o svakom koraku i upravo zato niko ne može da poveruje da se njemu dogodila ovakva nesreća. Ceo komšiluk je zanemeo kada smo čuli šta se desilo. Bio je vredan, pošten i uvek spreman da pomogne, zbog čega će svima mnogo nedostajati - kaže komšija za Kurir.