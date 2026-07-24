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Marko A. (44) iz Vranja, koji je uhapšen u Bosni i Hercegovini zbog optužbi da je bacio bombu na objekat u Kotor Varoši, prema sumnjama istražitelja, bio je angažovan i plaćen za izazivanje eksplozije! Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, kako je saopšteno, predložilo je da mu bude određen pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Osumnjičeni je po prethodnom dogovoru sa još dve osobe iz Sarajeva, koje su mu dala uputstva i uručile ručnu bombu i sa kojima je postigao dogovor da za određeni iznos novca baci bombu, 21. jula oko 04,30 časova, došao je do porodične kuće vlasništvo B.M. iz Kotor Varoši, te aktivirao minsko-eksplozivno sredstvo, usled koje eksplozije je oštećena porodična kuća i putničko vozilo B.M. kao i više okolnih stambenih objekata - saopšteno je iz tog tužilaštva koje je pritvor predložilo zbog opasnosti od bekstva kao i postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na saučesnike, ali i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično delo.

Podsetimo, kako su mediji juče preneli, Marko A. uhapšen je u Istočnom Sarajevu. "Nezanisne" su objavile da je sa njim privedena i državljanka Srbije Julija D., ali se tužilaštvo za sada nije oglasilo o tome da li je i ona zadržana kao i kakvu je eventualno ulogu imala u bombaškom napadu na kuću.