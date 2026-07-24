Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, uhapsili su odgovorna lica preduzeća koje upravlja bazenima u akvaparku M. Đ. (36) i D. Đ. (44), kao i spasioca B. R. (52), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da oni nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite u akvaparku, u kojem se 20. jula ove godine utopilo dete, a nepravilnosti i propusti u radu utvrđeni su operativnim radom, u saradnji sa Republičkom inspekcijom za sport - navode u saopštenju.

Akva-park "Jugovo" Foto: Petar Aleksić

Osumnjičenima je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Podsetimo, u akvaparku "Jugovo" dogodila se tragedija kada se petogodišnji dečak utopio u dečjem bazenu. Spasioci i ekipa Hitne pomoći odmah su reagovali i pokušali reanimaciju, ali uprkos svim naporima, mališanu nije bilo spasa.

Povodom nesreće koja se desila u Akvaparku "Jugovo" u Smederevu kada je tragično nastradao dečak od pet godina, pravni zastupnici tog akvaparka Dušan Todorović, Nemanja Govedarica, Saša Kuzmanović, dali su saopštenje koje možete pročitati u našem odvojenom tekstu OVDE.

Ne propustiteHronikaTRI OSOBE UHAPŠENE ZBOG SMRTI DETETA (5) U AKVAPARKU U SMEDEREVU! Privedeni direktor, rukovodilac i spasilac
dečak hitna pomoć
HronikaSAOPŠTENJE PRAVNIH ZASTUPNIKA AKVA PARKA "JUGOVO" U SMEDEREVU POVODOM TRAGEDIJE: Najdublje saučešće porodici petogodišnjeg dečaka! Istraga će dati odgovore
WhatsApp Image 2026-07-21 at 12.56.21 (1).jpeg
Hronika"DECU NE SMETE IZGUBITI IZ FOKUSA NIJEDAN TRENUTAK" Spasilac apeluje nakon tragedije u akva-parku u Smederevu - OVO dovodi do nesreća na kupalištima!
dečak hitna pomoć
HronikaŠTA JE DOVELO DO STRAVIČNE TRAGEDIJE NA BAZENU U SMEDEREVU? Kurir s lica mesta: Dete preminulo, ispituje se da li je imalo zdravstvenih problema
Smederevo Akva park Jugovo