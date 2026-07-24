OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENJA ODGOVORNIH ZBOG TRAGEDIJE U AKVAPARKU U SMEDEREVU! Dečak (5) se utopio u dečjem bazenu, troje privedeno
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, uhapsili su odgovorna lica preduzeća koje upravlja bazenima u akvaparku M. Đ. (36) i D. Đ. (44), kao i spasioca B. R. (52), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.
- Sumnja se da oni nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite u akvaparku, u kojem se 20. jula ove godine utopilo dete, a nepravilnosti i propusti u radu utvrđeni su operativnim radom, u saradnji sa Republičkom inspekcijom za sport - navode u saopštenju.
Osumnjičenima je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.
Podsetimo, u akvaparku "Jugovo" dogodila se tragedija kada se petogodišnji dečak utopio u dečjem bazenu. Spasioci i ekipa Hitne pomoći odmah su reagovali i pokušali reanimaciju, ali uprkos svim naporima, mališanu nije bilo spasa.
Povodom nesreće koja se desila u Akvaparku "Jugovo" u Smederevu kada je tragično nastradao dečak od pet godina, pravni zastupnici tog akvaparka Dušan Todorović, Nemanja Govedarica, Saša Kuzmanović, dali su saopštenje koje možete pročitati u našem odvojenom tekstu OVDE.