- U toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, zaposlen u privrednom društvu „Yettel“, u periodu od 1.1.2023. do 14.11.2025. godine prisvojio novac koji mu je poveren u obavljanju privredne delatnosti, u ukupnom iznosu od 36.821.916,62 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a navedenom privrednom društvu naneo štetu u istom iznosu. Postoje osnovi sumnje i da je osumnjičeni, znajući da novac potiče od kriminalne delatnosti, deo tog novca potom uložio u kupovinu tri nepokretnosti na teritoriji Grada Novog Sada - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.