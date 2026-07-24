RADNIK "YETTELA" UHAPŠEN ZBOG MILIONSKE PREVARE! Zaposleni pao zbog sumnje da je ukrao preko 36 miliona, pa sve uložio u nekretnine
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišen slobode osumnjičeni M.G. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pronevera u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo Pranje novca.
- U toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, zaposlen u privrednom društvu „Yettel“, u periodu od 1.1.2023. do 14.11.2025. godine prisvojio novac koji mu je poveren u obavljanju privredne delatnosti, u ukupnom iznosu od 36.821.916,62 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a navedenom privrednom društvu naneo štetu u istom iznosu. Postoje osnovi sumnje i da je osumnjičeni, znajući da novac potiče od kriminalne delatnosti, deo tog novca potom uložio u kupovinu tri nepokretnosti na teritoriji Grada Novog Sada - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privreden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.