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Devojka (26) teško je povređena nakon pada sa četvrtog sprata stambene zgrade u Ulici Vase Albanca u Nišu.

Kako se saznaje, ona je pod još nerazjašnjenim okolnostima, pala sa terase stana na pločnik ispred zgrade.

Prolaznici su alarmirali Hitnu pomoć i policiju. Prema prvim informacijama, transportovana je na odeljenje reanimacije Urgentnog centra UKC Niš gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Policijska patrola je odmah upućena na mesto nesreće, obavlja se uviđaj ali prema prvim informacijama ništa ne ukazuje da je dvadesetšestogodišnjakinja žrtva krivičnog dela.

O ovom događaju obavešteno je Više javno tužilaštvo koje će se izjasniti o daljim merama i radnjama radi rasvetljavanja svih okolnosti tragedije.