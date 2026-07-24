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Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je danas prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na maksimalnih 40 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je bila optužena za ubistva, pokušaje ubistava, šverc droge, oružja i cigareta. Istom presudom, operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović osuđen je na 20 godina zatvora, zbog sumnje da je bio pripadnik kavačkog klana kavačkog klana, dok je odbegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, Okrivljeni Radovan Mujović i Radovan Pantović prvostepeno su dobili po deceniju zatvora.

- Prvostepenom presudom, Milan Vujotić osuđen je na devet godina, dok je Nikša Perović dobio tri godine manje - navode crnogorske Vijesti.

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) po kojoj je danas objavljena presuda ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori delovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić je u svojoj zavaršnoj reči pred presudu, izjavio da su navodi optužnice potvrđeni "Skaj" komunikacijom. On je tada zatražio maksimalnu kaznu za Zvicera, između ostalog, zbog sumnje da je naručio ubistvo Pink Pantera Milana Ljepoje, koji je u decembru 2020. ubijen u kući strave u Ritopeku.

Podsetimo, kao direktni izvršioci ubistva Ljepoje optuženi su Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe kojima se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Ljepoja ubijen u Ritopeku Foto: YouTube/ Pink.rs, Privatna Arhiva

Kao motiv ubistva, tužilac je naveo uverenje vođe "kavačkog klana" da je upravo Ljepoja stajao iza pokušaja njegovog ubistva u Kijevu.

Prema optužnici, Zvicer je šestoricu pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su učestvovali u ubistvu Milana Ljepoje u kući strave u Ritopeku, častio sa 210.000 evra.