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Pink Panter iz Niša, Milan Ljepoja, zbog čijeg je ubistva danas pred Višim sudom u Podgorici odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, poslednja je likvidacija u kući strave u Ritopeku, posle koje su uhapšeni Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe.

Prema navodima crnogorske optužnice, po kojoj su Zvicer, njegovi prljavi policajci Petar Lazović, odbegli Ljubo Milović kao i ostali "kavčaani" danas osuđeni, vođa klana je za likvidaciju Pink Pantera šestoricu pripadnika Belivukovog klana častio sa 210.000 evra.

Crnogorsko tužilaštvo tvrdi i da je motiv Radoja Zvicera da naručio ubistvo Ljepoje bio to što je smatrao da je on finansirao pokušaj njegovog ubistva u Kijevu u Ukrajini. Nalog je dao Belivukovom klanu koji je, kako se sumnja, namamio 8. decembra Milana Ljepoju u kuću strave u Ritopeku, tako što su mu na prodaju ponudili blindirani automobil.

Fotografija koju je vodja kavačkog klana slao saradnicima iz bolnice Foto: Privatna arhiva

- Uhvatili smo živog krvnika - obaveštavaju navodno pripadnici Belivukovog klana vođu kavčana, nakon što su na prevaru zarobili Ljepoju.

Pink Panter je kako se sumnja, zverski mučen, ubijen, njegovo telo je raskomadano a potom uništeno u industrijskoj mašini za mlevenje mesa.

Iz optužnice proizilazi i da novac za ubistvo Ljepoje od Zvicera nisu uzeli Belivuk i Miljković. Ključni dokaz su, kako se navodi, poruke koje su razmenjivali preko Skaja.

- Nadam se da smo ti ulepšali dan, gledaj mu kontakte, da l znaš nekog... Kune se pacov da nema veze sa Ukrajinom - neke su od poruka koje su razmjenjivali sa Zvicerom pošto su zarobili Ljepoju.

- Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo - navodi se u drugoj poruci, koju je navodno poslao Marko Miljković. Pripadnici kriminalne grupe iz Beograda, vođu kavačkog klana obaveštavali su o svakom koraku.

- Kume, je li pošao Zvonce... hahaha... Znači, zarobiše ga braća, zna onaj dosta da kaže, srećna mu lopata, kao što će biti mnogima što zaslužuju... Zvonceta odmah zovite kume, radimo ga pod hitno, ali ako opalimo Zvonceta, mnogo će se patiti Pacov - odgovaraju na poruke iz Crne Gore.

Miljković, Hrvatin i Ljepoja Foto: Privatna Arhiva, Kurir, Dado Đilas

Posle ubistva Ljepoje u kući strave, Marko Miljković je prema optužnici nepoznatoj osobi poslao poruke "sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko", kao i "znaš kolika konjina brate, 100 kilograma i Sopranove (Belivukove) visine, jak kao konj".

Istoj nepoznatoj osobi, Belivuk je najavio da posle Ljepoje, prave pauzu u ubistvima:

- Ovaj je morao iz zna se kojih razloga, jedino Votka da se vrati pa ostajem, inače odoh 20 dana negde. Najjači do sad, veruj mi, ozbiljna borba.

Pošto su ubili Ljepoju i rešili se njegovih ostataka koje su prosuli u Dunav, prema optužnici Miljković je Vladu Draganiću, vlasniku kuće u Ritopeku poslao poruku:

- Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli s vrata, sve smo top odradili kao i uvek. Svaka čast brate moj", napisao je navodno Miljković a potom, narednog jutra, u grupu u kojoj su bili on, Belivuk i nepoznata osoba poslao fotografiju lične karte Milana Ljepoje.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković, Nenad Kostić

O ubistvu Milana Ljepoje, pred Specijalnim sudom u Beogradu svedočili su i bivši pripadnici Belivukovog klana, koji su odlučili da progovore o zločinima i postanu svedoci saradnici. Jedan od njih, Bojan Hrvatin, ispričao je da su ga ubili tako što su ga prvo gušili kesom, a potom mu stezali vrat žicom.

Kako je priznao Hrvatin, on, Belivuk, Srđan Lalić i Nebojša Janković stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata su ga udavili.

- Na kraju mu je Belivuk nožem presekao vrat - naveo je Hrvatin koji je rekao i da mu je to bila najjezivija smrt u kući strave, u kojoj je prema optužnici srpskog tužilaštva ubijeno sedmoro ljudi.

Ubice iz Beograda, kako se navodi u optužnici, Zvicera su obavestili i da ih je "previše učestvovalo u ubistvu Ljepoje".

- Neka brate, mnogo nas je bilo. Moramo da smanjimo to. Kratos i ja nećemo ništa, Flash, Leo, Barry, Hell, Cantona i Inženjer. Ti reci koliko da im dam. Niko danas nije došao zbog para. A jes mi drago, još samo da rešiš one smećare u zatvoru - navodi se u jednoj od poruka koju je, kako se sumnja, posle ovog zločina Belivuk poslao Zviceru. Inače, prema optužnici Miljković je koristio nadimak Kratos na skaju.