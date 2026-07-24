Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su P. Č. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 1.255 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagu.

- Prethodno je, pregledom osumnjičenog na ulici, policija kod njega pronašla više paketića sa oko 40 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - navode u saopštenju.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Pao diler zbog 10 kilograma kokaina
hapšenje policija
HronikaTUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA ŠESTORICU IZ JAGODINE: Pali sa 10 kilograma amfetamina, za jednim osumnjičenim raspisana poternica (VIDEO)
Hapsenje 1111.jpg
HronikaDRAMA U NIŠU Policija zatekla primopredaju droge, uhapsili dvojicu muškaraca
Niš droga
HronikaPOGLEDAJTE KAKO JE PALA KRIMI GRUPA U JAGODINI! UKP ih hapsio nasred puta i u restoranu! Evo čime su se bavili i šta je sve zaplenjeno (video)
Hapsenje 1111.jpg