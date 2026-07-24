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- Usled težine poveda, mališan je sinoć transportovan na Institut za majku i dete - potvrđeno je u čačanskoj bolnici.

Dečak je jedan od troje povređenih u jučerašnjem sudaru i on je sa teškim telesnim povredama primljen u jedinicu intenzivne nege, dok su druge dve povređene osobe koje su primljene u Urgentni centar u stabilnom stanju.

1/7 Vidi galeriju Udes kod Preljine Foto: RINA

Do nesreće je došlo 23. jula, kada je, kako se sumnja, vozač jednog automobila prešao u traku namenjenu za suprotan smer i direktno se sudario sa drugim vozilom.

U strašnoj nesreći na Ibarskoj magistrali povređen dečak (12).