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Sud u Teksasu, prema dostupnim informacijama na zvaničnim stranicama, Donija N. B. (38) iz Dalasa, koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio Srpkinju Veru Pitulić (41) u SAD nije odredio kauciju i tereti ga za ubistvo prvog stepena. Kako se navodi, on je uhapšen 21. jula i nalazi se u okružnom zatvoru, a sud mu za sada nije omogućio puštanje na slobodu uz kauciju.

Uhapšeni za ubistvo Srpkinje Foto: Printscreen

Telo nesrećne žene, kako je Kurir pisao, pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako saznajemo, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede zbog kojih je preminula.

Način na koji joj je naneo povrede, kao i tačno vreme smrti još uvek su predmet istrage.

- Još nije zvanično saopšten datum njegovog saslušanja, niti se policija zvanično oglasila. Prema dostupnim dokumentima, Doni N. B. zaveden je u sudskim spisima kao neko ko je ranije imao problem sa zakonom zbog brze vožnje, a postoje i podaci sa je sa bivšom suprugom vodio borbu oko starateljstva, jer je i on otac jednog deteta. U istim spisima pominje se i "zabrana prilaska", ali nema dostupnih informacija o tome da li je i prema bivšoj ženi možda bio nasilan - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da je istraga u toku i da je sada istražiteljima na prvom mestu, kako procenjuje, da utvrde tačno vreme i mesto smrti.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Podsetimo, prema informacijama koje je porodica Vere Pitulić dobila iz teksaške policije, još uvek se utvrđuje da li je ona ubijena u kući svog partnera ili u automobilu.

Nestanak Vere Pitulić, kako smo pisali, prijatelji i porodica prijavili su u subotu, pošto niko nije mogao da dođe do nje. Poslednji put viđena je na žurci, na kojoj je bila sa Donijem N. B. Navodno, na žurci su se posvađali jer je on pod dejstvom alkohola počeo da joj pravi ljubomorne scene, i od tada Veru niko nije video.

- Međutim, potraga za njoj je počela u nedelju, zbog standardne procedure po kojoj mora da prođe 24 sata da bi se osoba smatrala nestalom. Posle hapšenja Donija N. B. jasno je da je on želeo da istragu usmeri na pogrešan trag jer je tvrdio da ne zna gde je Vera i da je nije video. Ubrzo je utvrđeno da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući - ispričao je za Kurir rođak ubijene žene.

Vera je, prema njegovim rečima, bila vedra i uvek nasmejana, a porodici se nikada nije žalila da je osumnjičeni bio nasilan prema njoj ili da je imala bilo kakve probleme.

Prijatelji ubijene Vere, preko sajta "gofundme" pokrenuli su akciju kako bi se pomoglo porodici da Verino telo bude prebačeno u Srbiju. Za to je, kako se navodi na ovoj platformi potrebno 50.000 dolara i zahvaljujući donacijama za sada je prikupljeno više od 20.000 dolara.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

- Postoje trenuci kada reči jednostavno nisu dovoljne. Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe ostavlja dvoje dece, dva brata i mnogo ljudi koji su je duboko voleli i kojima će zauvek nedostajati. Pošto su joj oba roditelja već otišla, njena braća se sada suočavaju ne samo sa nezamislivim gubitkom, već i sa odgovornošću da je vrate kući i da joj prirede dostojanstven oproštaj koji zaslužuje - navodi se u apelu za pomoć porodici.

Najveća želja porodice je, kako se dodaje, da je vrate u njenu domovinu, Srbiju, gde će biti sahranjena među svojim voljenima.

- Nažalost, troškovi njenog prevoza kući i obavljanja svih potrebnih aranžmana su veći nego što porodica može da priušti. Ako ste u mogućnosti, molimo vas da razmislite o donaciji ili deljenju ove akcije prikupljanja sredstava. Svaki doprinos, bez obzira na iznos, pomaže nam da ispunimo ovo poslednje obećanje i vratimo je kući dostojanstveno - navodi se i dodaje: