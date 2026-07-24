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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između četvrtka i petka kod kružnog toka na Ušću u Beogradu teško je povređena devojka. Prema nezvaničnim saznanjima, vozač N. T. je nakon udesa pokušao da se izbegne odgovornost.

Hitna pomoć je potvrdila da je jedna osoba sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar, ali MUP nije saopštio kako je do nesreće došlo, niti pod kojim okolnostima se odigrala.

Kako se nezvanično saznaje, za volanom zelenog automobila marke "audi" nalazio se N.T. U vozilu su bili još jedan mladić i devojka.

Driftovao pri brzini 200 na sat: Slupao kola, devojka teško povređena

Prema istim saznanjima, neposredno pre nesreće vozač je izvodio takozvani drift, a automobil se kretao brzinom od oko 200 kilometara na čas. Nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom, udario je u banderu.

U nesreći, je najteže je prošla devojka koja se nalazila u automobilu. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Blic", zadobila je prelome ključnih kostiju i karlice, kao i pneumotoraks. Ona je prevezena u Urgentni centar, nalazi se na odeljenju intenzivne nege i njeno stanje je teško. Mladić koji je bio u automobilu zadobio je lakše povrede, dok vozač, prema dostupnim informacijama, nije povređen.

Sa ocem uklonio "audi" sa mesta nesreće

Međutim, upravo događaji koji su usledili posle nesreće, ukazuju da je N.T. pokušao da izbegne odgovornost.Prema saznanjima, N.T. je sa ocem, koji je profesionalni trkač, sklonio automobil sa mesta nesreće i nije pozvao policiju. Zbog ovoga se postavlja pitanje da li je uviđaj obavljen i u kom tačno obimu, što dalje otvara pitanja na koji način će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je do saobraćajne nesreće došlo.

Vozilo je, prema informacijama, juče oduzeto od N.T. Policija je navodno pokrenula istragu i započela postupanje u ovom slučaju, ali tek nakon što je porodica drugog mladića koji je bio u "audiju", a koji je lakše povređen, obavestila nadležne organe.