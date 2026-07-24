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Vuk Matić (19), koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Rume krajem aprila, preminuo je posle više od dva i po meseca borbe za život. Vest o njegovoj smrti objavljena je 16. jula, a sada se njegova porodica emotivnim saopštenjem obratila svima koji su tokom prethodnih meseci bili uz njih.

U dirljivoj poruci zahvalili su se stotinama ljudi koji su pružili podršku, učestvovali u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i svakodnevno se molili za Vukov oporavak.

Kako su naveli, od prvog dana njegove borbe veliki broj prijatelja, studenata i građana iz Šapca, Valjeva, Vršca i drugih gradova uključio se u humanitarnu akciju davanja krvi. Ističu da je više od 600 ljudi dalo krv, a da je čak 130 njih to učinilo prvi put.

Porodica je zahvalila i lekarima, medicinskim tehničarima, spasiocima Hitne pomoći i pripadnicima policije koji su, kako navode, učinili sve da Vuku pruže šansu za oporavak.

- Od prvog dana Vukove borbe za život imali smo nesebičnu pomoć velikog broja njegovih drugova, studenata, građana Šapca, Valjeva, Vršca u humanoj akciji davanja krvi. Od više od 600 davalaca krvi, više od 130 njih je to učinilo prvi put. To su naši mladi humani ljudi. Vukova mukotrpna borba za život ujedinila je sve pravedne, brižne i iskrene ljude. Molili ste se i nadali zajedno sa nama. Vuk nam je pokazao koliko je jak, hrabar i izdržljiv. Pobeđivao je nepobedivo. Svakog dana se pomerao u pozitivnom smeru iako je bilo preteško. Njegov napredak probudio je veru da postoji neka pravda koja bar malo može ublažiti nesreću koju su doživeli Lenka, Vuk i Dejan - navela je porodica u oproštajnoj poruci i dodala:

- Pravda je poput vazduha, ne možete dugo da živite bez nje. Posebnu zahvalnost dugujemo lekarima i tehničarima na odeljenjima Šok B intenzivne nege i Minimalno-invazivne hirurgije Kliničkog centra Srbije, Hirurgije Šabačke bolnice, spasiocima Hitne pomoći i Policijske uprave u Rumi. Vaša stručnost i profesionalizam su Vuku dali šansu. Najlepše hvala mladosti, svim Vukovim prijateljima, koji su na razne načine pokazali koliko ga vole, koliko im nedostaje i koliko je bitan deo svih njihovih života. Vaša ljubav, iskrenost i činjenje, davali su mu vetar u leđa da svakim danom napravi novi korak. Nažalost, prvog dana po izlasku iz bolnice, nepravda je bila jača od svih nas. Mi ćemo se truditi da svojim delima, u ime Vuka, damo smisao njegovom preranom odlasku.

Dodali su da će se truditi da svojim delima sačuvaju uspomenu na njega i da njegova dobrota nastavi da živi kroz ljude koje je ujedinio.

Tragedija na auto-putu odnela pet života

Podsetimo, Vuk Matić teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. aprila na auto-putu Šabac–Beograd, kod Rume. Do tragedije je došlo kada je vozač automobila "ford", koji se kretao u suprotnom smeru, velikom brzinom direktno udario u "golf" u kojem se nalazio Vuk sa još troje mladih ljudi.

1/5 Vidi galeriju Mesto nesreće na auto-putu Ruma-Šabac Foto: Kurir

U sudaru su na licu mesta poginuli troje putnika iz "golfa", kao i vozač "forda", dok je Vuk sa teškim povredama hitno prevezen iz Opšte bolnice u Šapcu u Urgentni centar u Beogradu, gde se više od dva i po meseca borio za život.

Upozorenje stiglo nekoliko minuta pre sudara

Nekoliko minuta pre nesreće, u jednoj lokalnoj Vajber grupi pojavilo se upozorenje vozačima da se auto-putem kod Šapca ka Rumi kreće automobil u kontrasmeru.

Foto: Screenshot, Kurir

- Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontrasmeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje - glasila je poruka poslata oko 12.57 časova.