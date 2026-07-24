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Nepažnja i samo nekoliko minuta sekunde bili su dovoljni da M. O. (39) ostane bez svog luksuznog četvorotočkaša usred Surčina.

Prema nezvaničnim informacijama, oštećeni muškarac pozvao je policiju i prijavio nesvakidašnju krađu koja se odigrala u trenutku. On je ispričao da je svoj skupoceni "mercedes" nakratko parkirao i ostavio ključeve u bravi kako bi "samo nešto završio".

Međutim, kada se posle svega pet minuta vratio na mesto gde je ostavio automobil — usledio je šok. Od vozila nije bilo ni traga ni glasa.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, uzeta je izjava od oštećenog i pokrenuta je opsežna akcija.

Potraga za vozilom i nepoznatim izvršiocem je u toku, a očekuje se da u rasvetljavanju slučaja pomognu i snimci sa okolnih nadzornih kamera.