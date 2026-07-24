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Žena koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći na ulazu u Laćarak preminula je danas oko 12.30 časova u bolnici, potvrđeno je za Kurir.

Do nesreće je došlo u petak, kada je žena kao pešak krenula da pređe kolovoz na pešačkom prelazu kod prodajnog centra Domis.

U tom trenutku na nju je naleteo putnički automobil.

Od siline udarca zadobila je teške telesne povrede, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Lekari su se borili za njen život, ali je ona danas oko 12.30 časova podlegla zadobijenim povredama.

Policija je nakon nesreće izvršila uviđaj, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će, zajedno sa policijom, utvrditi sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

Podsetimo, nakon nesreće saobraćaj na tom delu puta bio je otežan zbog uviđaja koji su obavili pripadnici policije.