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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su D. A. (44) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. 

Pripadnici Policijske uprave u Vranju, zajedno sa Regionalnim centrom granične policije prema Bugarskoj, zaustavili su juče na području Surdulice kombi kojim je upravljao D. A. i u njemu pronašli 13 iregularnih migranata.

Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

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