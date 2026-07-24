Slušaj vest

Policija u Leskovcu uhapsila je državljanina Severne Makedonije S. G. (30) zbog sumnje da je prevario sedamdesetpetogodišnju ženu od koje je, lažno tvrdeći da joj je ćerka povređena u saobraćajnoj nesreći i da joj je potreban novac za operaciju, uzeo 2.650 evra, 120.000 dinara i zlatni nakit.

Kako ističu iz leskovačke policije, osumnjičeni je 23. jula došao do kuće oštećene i rekao joj da je njena ćerka doživela saobraćajnu nesreću i da joj je hitno potreban novac za operaciju.

Prema navodima policije, žena mu je predala 2.650 evra, 120.000 dinara i zlatni nakit.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog u neposrednoj blizini kuće oštećene, a kod njega su pronađeni sav novac i nakit, koji su oduzeti i vraćeni vlasnici.

Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, S. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Policijska uprava u Leskovcu apelovala je na građane, posebno na starije osobe, da ne predaju novac nepoznatim osobama koja telefonom ili lično traže novac pod izgovorom da je potreban za hitno lečenje člana porodice, već da takve slučajeve odmah prijave policiji na broj 192.