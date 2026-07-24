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Na Katićima kod Ivanjice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, koji je u potpunosti bio zahvaćen vatrom.

- Na licu mesta vidi se da vozilo gori nasred kolovoza, dok se gust dim širio iznad mesta događaja. Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, niti da li ima povređenih osoba - kažu očevici.

Uzrok požara biće utvrđen nakon nadležnog uviđaja.

Više informacija biće poznato nakon zvaničnih saopštenja nadležnih službi.

Kurir/Rina

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