Večeras je na Katićima kod Ivanjice izbio požar na putničkom automobilu, koji je potpuno izgoreo. Uzrok požara biće utvrđen nakon uviđaja.
Hronika
DRAMA KOD IVANJICE, VOZILO BUKTI NASRED PUTA! Poznati detalji požara na Katićima: Dim se širio na sve strane, ne zna se da li ima povređenih
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Na Katićima kod Ivanjice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, koji je u potpunosti bio zahvaćen vatrom.
- Na licu mesta vidi se da vozilo gori nasred kolovoza, dok se gust dim širio iznad mesta događaja. Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, niti da li ima povređenih osoba - kažu očevici.
Uzrok požara biće utvrđen nakon nadležnog uviđaja.
Više informacija biće poznato nakon zvaničnih saopštenja nadležnih službi.
Kurir/Rina
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