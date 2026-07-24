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Policija u Pećincima uhapsila je V.M. (56) i M.T (28) zbog sumnje da je 19. jula, upravljajući putničkim vozilom "ford tranzit", udario šezdesetogodišnjeg muškarca koji je gurao bicikl, a potom zajedno sa suvozačem M.T, napustio lice mesta, saopšteno je večeras.

Muškarac je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda.

Njima se na teret stavlja izvršenje krivičnih dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, gde im je nakon saslušanja rešenjem sudije za prethodni postupak određen pritvor do 30 dana.

Kurir.rs/Beta

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