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Mladić (21) večeras je nešto pre 23 časa ranjen u pucnjavi u Rakovici.

On je pogođen sa dva hica u levu nogu, a, prema rečima očevidaca,na njega je pucano iz automobila u pokretu.

00:04 Pucnjava u Rakovici, ranjen mladić (21) Izvor: Kurir

Kako Kurir saznaje, mladić je policiji rekao da je napadnut u Ulici Stojana Jankovića.

Mladić je izjavio i da "ne oseća nogu" u koju je ranjen. Takođe, rekao je da zna ko je pucao i zašto, ali nije hteo da otkriva.

Foto: Kurir

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i zbrinula ranjenog mladića.