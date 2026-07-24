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Mladić (21) večeras je nešto pre 23 časa ranjen u pucnjavi u Rakovici.

On je pogođen sa dva hica u levu nogu, a, prema rečima očevidaca,na njega je pucano iz automobila u pokretu.

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Pucnjava u Rakovici, ranjen mladić (21) Izvor: Kurir

Kako Kurir saznaje, mladić je policiji rekao da je napadnut u Ulici Stojana Jankovića.

Mladić je izjavio i da "ne oseća nogu" u koju je ranjen. Takođe, rekao je da zna ko je pucao i zašto, ali nije hteo da otkriva.

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Foto: Kurir

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i zbrinula ranjenog mladića.

U toku je policijska akcija "Vihor 3", traga se za napadačima i, kako se nezvanično saznaje, crvenim "sitroenom c2" iz kog je navodno pucano.

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