SRPSKI BIZNISMEN PREMINUO NAKON STRAŠNE NESREĆE! Nemanja Mikać podlegao povredama posle nezgode tokom skoka padobranom
Nemanja Mikać, osnivač i izvršni direktor kompanije ElevenEs iz Subotice, preminuo je nekoliko dana posle strašne nesreće koju je doživeo prilikom skoka padobranom.
Mikać je osnovao i vodio kompaniju ElevenEs, jednu od najnaprednijih evropskih kompanija za razvoj LFP (litijum-gvožđe-fosfat) baterijskih ćelija.
Kompanija ElevenEs iz Subotice je prva u Evropi u svom razvojnom centru radila na LFP prizmatičnoj bateriji odnosno litijum gvožđe-fosfatnoj bateriji.
Pre nego što je osnovao ElevenEs, Nemanja je deset godina radio u kompaniji Al Pack Group, gde je vodio razne menadžerske projekte, uključujući akviziciju i restrukturiranje podružnice u Nemačkoj. Mikać je diplomirao napredno hemijsko inženjerstvo na Imperial College u Londonu.
(Kurir.rs/Vojvodinauživo)