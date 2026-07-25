U požaru koji je zahvatio trošnu kuću nije bilo povređenih, a vatrena stihija je objekat potpuno uništila.
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BUKTINJA PROGUTALA KUĆU KOD STARE PAZOVE! Vatrogasci se borili sa velikim požarom u Krnješevcima (VIDEO)
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Stara trošna kuća u Krnješevcima kod Stare Pazove potpuno je izgorela u požaru, a u incidentu nije bilo povređenih osoba.
Na licu mesta intervenisale su nadležne službe koje su lokalizovale požar i sprečile njegovo dalje širenje.
Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat i biće utvrđen nakon istrage.
Kurir.rs
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