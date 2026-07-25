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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su R. B. (1960) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

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Foto: MUP Srbije

Kako je saopštio MUP, policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, na magistralnom putu Raška–Novi Pazar zaustavila teretno vozilo marke "mercedes atego".

Prilikom pregleda vozila, u posebno izrađenom bunkeru pronađeno je oko 400 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije.

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Foto: MUP Srbije

Duvan i vozilo su oduzeti, a procenjuje se da je pričinjena šteta budžetu Republike Srbije oko 4.400.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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