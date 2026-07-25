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Bračni par iz Bora izgubio je život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Bugarskoj, na magistralnom putu E-79, u blizini sela Černiče kod Simitlija, a kako se saznaje, supružnici su se vraćali sa letovanja u Grčkoj kada je njihov automobil učestvovao u sudaru sa dva teretna vozila.

Prema pisanju 24plovdiv.bg, nesreća se dogodila u četvrtak u blizini skretanja za selo Černiče. Automobil sa borskim registarskim oznakama, kojim je upravljao muškarac (52), iz za sada neutvrđenih razloga najpre je udario u jedan kamion, a zatim i u drugi šleper.

Jedno od teretnih vozila prevozilo je vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača.

Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne pomoći, jedna iz Blagoevgrada, a druga iz Simitlija, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačkih službi, koji su učestvovali u izvlačenju povređenih iz potpuno smrskanog automobila.

Kako pišu, vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, nisu povređeni.

Supružnici iz Srbije zadobili su izuzetno teške povrede i hitno su prevezeni u bolnicu. Žena (54) transportovana je u zdravstvenu ustanovu u Blagoevgradu, gde je uprkos naporima lekara preminula u petak.

Njen suprug (52), zbog težine povreda, prebačen je na dalje lečenje u Sofiju. Međutim, kako se navodi, ni lekari u glavnom gradu Bugarske nisu uspeli da mu spasu život, pa je i on podlegao povredama u petak uveče.

Bugarski mediji navode da se bračni par vraćao kući nakon odmora u Grčkoj, kada je došlo do tragedije na jednom od najprometnijih putnih pravaca u zemlji.