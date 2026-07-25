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Državljanin Srbije F. L. (21) osumnjičen je da je 4. jula bacio eksplozivnu napravu ispred vile srpskog biznismena i vlasnika Industrije mesa "Matijević" na šetalištu Pet Danica, u naselju Savina, u Herceg Novom, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Podsetimo, bombaški napad policiji je 4. jula prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, biznismena i vlasnika Industrije mesa "Matijević".

- Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, u koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, preduzeli su policijsko-tužilačke aktivnosti koje su rezultirale rasvetljavanjem događaja od 4. jula ove godine, u kojem je aktivirana eksplozivna naprava, ručna bomba, na stambeni objekat u Herceg Novom u vlasništvu lica Z. M. (55), državljanina Republike Srbije, kao i identifikacijom izvršioca krivičnog dela, državljanina Republike Srbije - navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici su, kako se dodaje, kroz kriminalističku obradu, proces međunarodne operativne policijske saradnje i međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, kao i efikasnim operativno-obaveštajnim i procesnim radnjama u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, identifikovali osumnjičenog.

- Sprovedenim izviđajnim radnjama, u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, prikupljanjem obaveštenja od većeg broja lica, kao i izvršenim veštačenjima pronađenih i izuzetih predmeta i tragova, obezbeđeni su materijalni i personalni dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je lice F. L. (21), državljanin Republike Srbije, izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje je propisana kazna zatvora do osam godina - dodaje se u saopštenju.