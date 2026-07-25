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Tragedija se dogodila u sredu oko 6.30 časova na atarskom putu između Malog Beograda i Velikog rita. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Robert F, koji je upravljao metalik sivim "golfom 4" zrenjaninskih registarskih oznaka, u oštroj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom. Automobil je sleteo sa puta, završio u kanalu i prevrnuo se na krov.

1/6 Vidi galeriju Automobil u kom je poginulo troje ljudi u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

Kako pokazuju prvi rezultati istrage i tragovi prikupljeni na mestu nesreće, sumnja se da je uzrok tragedije neprilagođena brzina. Istražitelji veruju da je vozač zbog prebrze vožnje "ispravio" krivinu, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal.

Nažalost, troje putnika ostalo je zarobljeno u vozilu. Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da su svi preminuli usled davljenja, odnosno utapanja, jer nisu uspeli da izađu iz automobila koji se prevrnuo i potonuo u vodu.

Prema rečima izvora upoznatog sa istragom, pretpostavlja se da se nesreća dogodila satima pre nego što je otkrivena.

- Pretpostavlja se da se nesreća dogodila satima pre nego što je slučajni prolaznik, koji se vraćao sa pecanja, primetio automobil u kanalu. Auto je bio na krovu, a točkovi su virili. Tri tela su potom pronađena u vozilu. Za sada se pretpostavlja da nesrećni ljudi nisu mogli da izađu iz kola. Možda su i pokušali da dozovu pomoć, ali nije imao ko da ih čuje, budući da je put sa kog su sleteli poljski i retko se koristi, a okolo su njive - navodi sagovornik upoznat sa istragom.

Tek oko 9.15 časova, gotovo tri sata nakon nesreće, tim putem prošao je Novosađanin koji živi u blizini mesta tragedije. Ugledao je automobil prevrnut na krovu u kanalu i odmah pozvao policiju i ostale hitne službe.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitne pomoći, kao i ronioci Žandarmerije. Vatrogasci su automobil zatekli potpuno potopljen u vodi, pa su uz pomoć radne mašine i traktora izvukli vozilo na kolovoz.

1/9 Vidi galeriju Slike s uviđaja na mestu saobraćajne nesreće u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Instagram Printscreen 192.rs

Nakon izvlačenja "golfa", iz automobila su izvučena tela dve muške i jedne ženske osobe. Lekari Zavoda za urgentnu medicinu mogli su samo da konstatuju njihovu smrt.

- Kanal je širok oko pet metara i dubok metar i po, ali oni su bili prevrnuti na krov, glave su im bile u vodi i nisu mogli da izađu. Da je neko naišao odmah nakon što su sleteli, možda bi imali šanse da prežive - kaže izvor.

Tokom uviđaja u kanalu je pronađena i ženska torba, zbog čega se u jednom trenutku posumnjalo da je u vozilu možda bila i četvrta osoba.

- Na izvlačenju "golfa" iz vode bio je angažovan i traktor. Pošto je auto izvađen, u kanalu je uočena ženska torba. Tada se javila bojazan da je možda još neko bio u vozilu, pa su ronioci detaljno pretražili kanal i utvrđeno je da četvrte žrtve nema, odnosno da su u automobilu bile tri nastradale osobe - navodi sagovornik.