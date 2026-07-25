POGLEDAJTE SNIMAK JEZIVE PROVALE KUĆE U VELIKOJ PLANI! Ušetali u kuću, a nisu imali pojma da ih kamera snima: Ako ih vidite odmah prijavite policiji! (video)
Policija intenzivno traga za dve osobe koje se sumnjiče da su juče provalile u jednu kuću u Velikoj Plani.
Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagramu, sigurnosne kamere u objektu zabeležile su trenutak kada dve osobe, muškarac i žena, prilaze kući i ulaze unutra sa, kako se sumnja, namerom da izvrše krađu.
Građani koji prepoznaju osobe sa snimka, imaju bilo kakvu informaciju o njihovom kretanju ili su ih možda primetili na području Velike Plane i okoline, pozivaju se da to odmah prijave policiji.
- Osobe sa snimka sigurnosne kamere su izvršile provalu u kuću u Velikoj Plani. Ako ih prepoznate ili ih negde primetite, molim vas da odmah obavestite policiju - piše u objavi.
Iz policije apeluju da se sve informacije, čak i one koje se na prvi pogled čine nevažnim, dostave nadležnim organima, kako bi se što pre utvrdile sve okolnosti događaja i identifikovali osumnjičeni.
Za sada nije poznato da li su provalnici uspeli nešto da ukradu iz kuće. Na snimku sigurnosnih kamera vidi se kako žena upozorava muškarca, nakon čega oni ubrzo napuštaju objekat, pa se pretpostavlja da je moguće da je neko od ukućana naišao.