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Policija intenzivno traga za dve osobe koje se sumnjiče da su juče provalile u jednu kuću u Velikoj Plani.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagramu, sigurnosne kamere u objektu zabeležile su trenutak kada dve osobe, muškarac i žena, prilaze kući i ulaze unutra sa, kako se sumnja, namerom da izvrše krađu.

Građani koji prepoznaju osobe sa snimka, imaju bilo kakvu informaciju o njihovom kretanju ili su ih možda primetili na području Velike Plane i okoline, pozivaju se da to odmah prijave policiji.

- Osobe sa snimka sigurnosne kamere su izvršile provalu u kuću u Velikoj Plani. Ako ih prepoznate ili ih negde primetite, molim vas da odmah obavestite policiju - piše u objavi.

Iz policije apeluju da se sve informacije, čak i one koje se na prvi pogled čine nevažnim, dostave nadležnim organima, kako bi se što pre utvrdile sve okolnosti događaja i identifikovali osumnjičeni.