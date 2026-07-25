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Na Ibarskoj magistrali, na deonici između Ušća i Raške, tokom popodnevnih sati dogodila se teža saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, u udesu ima povređenih, a na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

- Zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih, saobraćaj je na ovom delu Ibarske magistrale trenutno u potpunom prekidu, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Kurir.rs/RINA

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