JEDAN METAK BIO KOBAN ZA ČLANA "AVALSKE GRUPE": Fida ubijen u obračunu sa policijom, pet godina kasnije u sačekuši likvidiran i njegov bivši saradnik (VIDEO)
Na današnji dan, 26. jula 2001. godine, u okršaju sa policijom u selu Guberevac kod Sopotaubijen je Vladan Vidović Fida (29), jedan od pripadnika nekadašnje "avalske grupe", koja je početkom dvehiljaditih godina bila poznata po organizovanim krađama automobila. Za njim je u tom trenutku bilo raspisano više policijskih i sudskih poternica zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvima i krađama vozila, a policija je danima pokušavala da mu uđe u trag.
Prema tadašnjim podacima istrage, policajci su oko 12.30 stigli do vikendice njegove majke u Guberevcu, jer su operativnim radom došli do saznanja da se Vidović krije na toj adresi. Pošto je objekat bio prazan, odlučeno je da policajci ostanu unutra i naprave zasedu. Nekoliko sati kasnije, oko 16 časova, Vidović je došao do vikendice u "golfu" zajedno sa svojom devojkom iz Borče. Primetio je da su ulazna vrata oštećena, a u tom trenutku iz unutrašnjosti kuće izašli su uniformisani policajci koji su se legitimisali.
Prema zvaničnoj verziji događaja, Vidović je iz ruku bacio laptop koji je nosio i potrčao ka izlazu iz dvorišta. Policajac je ispalio hitac upozorenja u vazduh, ali je osumnjičeni uspeo da istrči na ulicu. Tokom potere, policajac je uzvikivao "Stoj, policija", nakon čega se, prema navodima policije, Vidović okrenuo i uperio pištolj marke "Češka Zbrojovka" prema službeniku. Policajac je tada ispalio jedan hitac koji ga je pogodio. Vidović je kolima Hitne pomoći u 16.45 prevezen u Urgentni centar, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo desetak minuta kasnije. U njegovom pištolju ostala su četiri metka, dok se jedan nalazio u cevi.
Policija je nakon okršaja detaljno pregledala vikendicu i pronašla veliku količinu oružja, municije i opreme za koju je sumnjala da je korišćena u kriminalnim aktivnostima. U objektu su zatečeni "audi 80" i "golf 4", za koji je utvrđeno da ima ukradene registarske tablice. Pronađeni su automatska puška M-70, okvir sa sedam metaka, ručni raketni bacač "zolja", oko 400 metaka za automatsku pušku, kao i alat za krađu i prepravljanje vozila - različiti ključevi, garniture za ukucavanje brojeva motora i šasije, falsifikovana dokumenta sa Vidovićevom fotografijom, kao i nemačke i mađarske registarske tablice. Ispod "golfa" kojim je došao pronađena je i ručna bomba.
Prema tadašnjim podacima policije, Vidović je sa svojom ekipom bio odgovoran za krađu više od 70 automobila, od kojih je oko 30 pronađeno i vraćeno vlasnicima. Samo u deset dana koji su prethodili njegovoj pogibiji, kako su tada naveli istražitelji, ukradeno je šest vozila za koja se sumnjalo da su delo njegove grupe. Ukradeni automobili završavali su na području Zaječara, Ćuprije i Šapca, gde su, prema sumnjama policije, dalje prodavani.
Pet godina nakon pogibije Vladana Vidovića, 2. marta 2006. godine, u beogradskoj Ulici vojvode Stepe ubijen je još jedan pripadnik "avalske grupe" - Milan Tulumirović Tuta (38). On je sa Nenadom Bulatovićem sedeo u automobilu "audi A6" ispred jedne kladionice kada je na njih iz "kalašnjikova" otvorena vatra. Više hitaca pogodilo je vozilo. Tulumirović je uspeo da izađe iz automobila, ali se nekoliko metara dalje srušio i preminuo, dok je Bulatović podlegao povredama u Urgentnom centru.
Tulumirović se u policijskim krugovima takođe pominjao kao član "avalske grupe". Bio je višestruko osuđivan zbog krađa vozila i falsifikovanja dokumenata, dok Bulatović ranije nije bio osuđivan. Ubistvo Milana Tulumirovića ni dve decenije kasnije nije rasvetljeno.
"Avalska grupa", čiji je Vidović bio član, početkom dvehiljaditih godina važila je za jednu od najpoznatijih kriminalnih grupa specijalizovanih za krađu i preprodaju automobila. Njeni pripadnici pominjani su i u "Beloj knjizi" MUP-a Srbije, a pojedini članovi bili su višestruki povratnici zbog krađa vozila i falsifikovanja dokumentacije.
Kurir.rs/Rudar7