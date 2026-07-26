Pet godina nakon pogibije Vladana Vidovića, 2. marta 2006. godine, u beogradskoj Ulici vojvode Stepe ubijen je još jedan pripadnik "avalske grupe" - Milan Tulumirović Tuta (38). On je sa Nenadom Bulatovićem sedeo u automobilu "audi A6" ispred jedne kladionice kada je na njih iz "kalašnjikova" otvorena vatra. Više hitaca pogodilo je vozilo. Tulumirović je uspeo da izađe iz automobila, ali se nekoliko metara dalje srušio i preminuo, dok je Bulatović podlegao povredama u Urgentnom centru.

Tulumirović se u policijskim krugovima takođe pominjao kao član "avalske grupe". Bio je višestruko osuđivan zbog krađa vozila i falsifikovanja dokumenata, dok Bulatović ranije nije bio osuđivan. Ubistvo Milana Tulumirovića ni dve decenije kasnije nije rasvetljeno.