Slušaj vest

Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, prvi put je nakon skandala koji je izazvao spot za pesmu "Žig zveri" govorio u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović. Tokom razgovora odgovarao je na optužbe da svojim sadržajem seksualizuje maloletnike, govorio o krivičnim prijavama protiv njega, reakcijama javnosti, ali i priznao da prihvata deo odgovornosti za buru koju je izazvao.

Od samog početka gostovanja Faraon je istakao da je poslednjih dana bio meta osuda širom regiona, ali je rekao da želi da javnost čuje i njegovu stranu priče. Naveo je da mu je nadimak nastao spontano, još pre nekoliko godina, kao i da ga danas poistovećuje sa svojim javnim identitetom.

Foto: Kurir Televizija

Najveću pažnju izazvao je razgovor o pesmi i spotu "Žig zveri", zbog kojih je dospeo u žižu javnosti. Na pitanje Krune Une Mitrović kako odgovara na optužbe da njegov sadržaj seksualizuje maloletnike, Faraon je rekao da je tekst nastao mnogo pre aktuelnog skandala i da je pesmu napravio kao odgovor na, kako tvrdi, apsurdne krivične prijave koje su protiv njega podnete.

"Ako nekome smetaju moji sadržaji, neka ih ne gleda"

Na pitanje voditeljke Krune Une Mitrović da li oseća društvenu odgovornost zbog velikog broja maloletnih pratilaca, Faraon je odgovorio da smatra da odgovornost pre svega imaju institucije, ali da roditelji odlučuju šta će njihova deca pratiti na internetu.

- Ako nekome smetaju moji sadržaji, neka ih ne gleda. Smatram da postoje institucije koje treba da štite maloletnike, ali ne mislim da će neko zbog mojih pesama postati loš čovek. U mojim pesmama nema droge, nema nasilja. Ako roditelji biraju između mojih pesama i mnogih drugih koje danas deca slušaju, neka sami procene šta je gore - naveo je.

Tokom razgovora govorio je i o simbolici pesme, objašnjavajući da je motiv "Žiga zveri" u njegovom slučaju povezan sa vampirskim zubima koje nosi, dok je odbacio tumačenja da promoviše satanizam ili okultne simbole.

Foto: Kurir Televizija

Poseban deo intervjua bio je posvećen ranijem postupku koji se protiv njega vodi zbog kontakta sa maloletnom devojčicom. Faraon je negirao pojedine navode koji su se pojavljivali u javnosti i tvrdio da će svoju odbranu izneti pred sudom. Istakao je da ne želi da komentariše detalje postupka koji je u toku, ali je više puta ponovio da veruje da će dokazima osporiti, kako kaže, najteže optužbe koje su se pojavile protiv njega.

- Imam dokaze koji će me osloboditi tih optužbi. Verujem da će se na sudu pokazati šta je istina. Neću da komentarišem postupak više od onoga što smem -

Na kraju razgovora priznao je da prihvata deo odgovornosti za burne reakcije javnosti.

- Prihvatam deo odgovornosti. Možda ne bih koristio ikonu u spotu, jer je to izazvalo dodatne reakcije. Ali ne mislim da je problem što sam sa svojom sestrom, sa kojom gradim muzičku karijeru, snimio spotove. Da sam uzeo neko dete sa ulice za spot, to bi bila druga priča. Ako bih nešto promenio, promenio bih samo zato da mi ne obrišu pesme i spotove - zaključio je Faraon u ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Foto: Kurir Televizija

"On je psihički bolestan"

Nakon što je Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović prvi put javno govorio o skandalu koji je izazvao njegov spot i izneo svoju odbranu, usledile su oštre reakcije stručnjaka koji su komentarisali njegove stavove i poruke.

Psiholog Snežana Anđelić ocenila je da je gostovanje bilo uznemirujuće i da Faraon, prema njenom mišljenju, ne pokazuje svest o ozbiljnosti svojih postupaka.

- Ovo je tužno i tragično. On više nije ni mlad čovek, ima 31 godinu. Stepen odgovornosti uopšte nema, niti svest o tome šta radi i kako drugi to doživljavaju. Žao mi je što smo ga uopšte izreklamirali. Nadam se da će svi osuditi ove poruke. Ovo je odraz neodgovornosti i jedne patologije. On ima ozbiljan psihički problem, on šalje direktne seksualne poruke maloletnicama. On je psihički bolestan - rekla je Anđelićeva.

Foto: Kurir Televizija

Jednako oštar bio je i Pavle Bihali iz Stranke srpskih nacionalista, koji je istakao da ga je način na koji je Faraon govorio o optužbama duboko uznemirio.

- Dok sam slušao njegovo gostovanje, prevrnuo mi se stomak. On nonšalantno priča o izuzetno ozbiljnim stvarima i temama. Kad je reč o njegovoj prethodnoj prijavi, to je za zatvor momentalno. Njegovo ponašanje i stav na televiziji govori da se radi o duboko poremećenoj ličnosti - rekao je Bihali.

Pavle Bihali - aktivista i osnivač pokreta Levijatan Foto: Kurir Televizija

Detektiv Braca Zdravković smatra da odgovornost nije samo na autoru spornog sadržaja, već i na društvu koje, kako kaže, mora jasno da postavi granice.

- Problem je u nama. Ono što neko doživljava kao umetnost, ali ako meni to društvo dozvoli i ja ne budem sankcionisan, problem je onda u društvu - poručio je Zdravković.

Braca Zdravković Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, MUP je 17. jula izdao saopštenje za javnost u kom se navodi da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali korisnika naloga Faraon. Slučaj je dospeo u žižu javnosti nakon nedavnog objavljivanja spota za pesmu "Žig zveri", koji je izazvao burne reakcije zbog scena i stihova koje su brojni građani ocenili kao seksualizaciju maloletnih lica.

Policija je saopštila i da su protiv korisnika naloga Faraon tokom 2025. i 2026. podnete krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi u saopštenju, pokušao obljubu više maloletnica. Kako je saopštio MUP, ti predmeti predstavljaju zasebne postupke u odnosu na aktuelnu istragu koja se vodi zbog neprimerenih sadržaja objavljenih na internetu.

Influenser Faraon samo na društvenoj mreži Tik tok ima preko 71 hiljadu pratilaca. Njegov sadržaj mnogi stručnjaci i korisnici društvenih mreža ocenjuju kao neprimeren, pošto aludira na seksualizaciju devojčica i pedofiliju. U pesmi "Žig zveri", on izgovara stihove: "Nema ni 18 godina, a voli da se treska" i "Vernici se mole bogu, a maloletnice Faraonu", kao i "Nastavnice, izvadio je pitona nasred časa". Takođe, na svojim profilima često objavljuje glasovne poruke koje mu šalju maloletnici, a koje su u najmanju ruku zabrinjavajuće. Dok plišane dečje igračke lupka po zadnjici i zavodljivo gleda u kameru, on komentariše poruke maloletnika. Međutim, Faraon ne vidi ništa sporno u svom sadržaju na društvenim mrežama, a nakon što je 17. jula dao izjavu policiji oglasio se na Tik toku i zapretio.