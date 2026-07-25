"TADA JE POČELA NJIHOVA BORBA ZA ŽIVOT..." Tragična sudbina troje mladih čija su tela pronađena u kanalu kod Novog Sada: Detalji jezive smrti - OVO JE UZROK
Tri mlada života ugašena su nakon stravične saobraćajne nesreće kod Novog Sada, a iza tragedije koja je potresla njihove porodice i prijatelje ostala su brojna pitanja i bolna pretpostavka da su Robert Farkaš (32) iz Novog Bečeja,Kristina M. (34) iz Beograda i Nemanja P. (27) iz Novog Sada u poslednjim trenucima pokušavali da pronađu izlaz iz smrtonosne situacije u kojoj su se našli.
Njihova tela pronađena su u sredu ujutru u automobilu koji je završio u kanalu punom vode i mulja u novosadskom naselju Veliki rit. Automobil "golf 4" zrenjaninskih registarskih oznaka bio je prevrnut na krov, a iz smrskane olupine kasnije su izvučena tela dve muške i jedne ženske osobe.
Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina. Automobil se kretao nekategorisanim putem između Malog Beograda i Velikog Rita, a kada je vozač naišao na oštru krivinu, izgubio je kontrolu, sleteo sa puta i završio u kanalu.
Kako se pretpostavlja, nesreća se dogodila tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Prema nezvaničnim informacijama, troje mladih vraćalo se sa pecanja kada je automobil iznenada izleteo sa kolovoza.
U trenutku kada je vozilo završilo u vodi, počela je borba za život koja, nažalost, nije imala srećan kraj.
- Pretpostavlja se da su možda pokušali da izađu iz automobila ili da dozovu pomoć i verovatno je tada počela njihova borba za život. Međutim, put kojim su se kretali je slabo prometan, okolo su uglavnom njive i nema kuća u neposrednoj blizini. Čak i da su pokušavali da dozovu nekoga, pitanje je da li je iko mogao da ih čuje - navodi izvor upoznat sa slučajem.
Prema njegovim rečima, položaj automobila dodatno je otežao mogućnost da se putnici spasu.
- Vozilo je završilo na krovu, a voda je ispunila unutrašnjost automobila. Kanal je širok oko šest metara i dubok oko metar i po. U takvoj situaciji, kada su ljudi zarobljeni u prevrnutom vozilu, svaki trenutak je presudan. Da je neko naišao odmah nakon nesreće, možda bi postojala šansa da se tragedija spreči - kaže sagovornik.
Automobil je, međutim, ostao neprimećen satima. Tek oko 9.15 časova slučajni prolaznik, primetio je tragove kočenja i delove vozila pored puta. Kada je prišao bliže, ugledao je jeziv prizor, automobil prevrnut u kanalu.
Odmah su obaveštene nadležne službe, a na lice mesta stigli su policija, vatrogasci-spasioci, ekipa Hitne pomoći, kao i ronioci Žandarmerije.
Zbog nepristupačnog i blatnjavog terena, spasilačke ekipe nisu mogle jednostavno da izvuku vozilo. U akciju je uključen i traktor, koji je pomogao da se smrskani "golf" izvuče iz vode.
Kada je automobil izvučen, lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad mogli su samo da konstatuju smrt tri osobe.
Tokom intervencije pojavila se i sumnja da je u vozilu možda bila još jedna osoba, nakon što je u kanalu pronađena ženska torba. Zbog toga su ronioci detaljno pretražili područje, ali je potvrđeno da četvrte žrtve nije bilo.