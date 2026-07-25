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Njihova tela pronađena su u sredu ujutru u automobilu koji je završio u kanalu punom vode i mulja u novosadskom naselju Veliki rit. Automobil "golf 4" zrenjaninskih registarskih oznaka bio je prevrnut na krov, a iz smrskane olupine kasnije su izvučena tela dve muške i jedne ženske osobe.

1/9 Vidi galeriju Slike s uviđaja na mestu saobraćajne nesreće u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Instagram Printscreen 192.rs

Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina. Automobil se kretao nekategorisanim putem između Malog Beograda i Velikog Rita, a kada je vozač naišao na oštru krivinu, izgubio je kontrolu, sleteo sa puta i završio u kanalu.

Kako se pretpostavlja, nesreća se dogodila tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Prema nezvaničnim informacijama, troje mladih vraćalo se sa pecanja kada je automobil iznenada izleteo sa kolovoza.

U trenutku kada je vozilo završilo u vodi, počela je borba za život koja, nažalost, nije imala srećan kraj.

- Pretpostavlja se da su možda pokušali da izađu iz automobila ili da dozovu pomoć i verovatno je tada počela njihova borba za život. Međutim, put kojim su se kretali je slabo prometan, okolo su uglavnom njive i nema kuća u neposrednoj blizini. Čak i da su pokušavali da dozovu nekoga, pitanje je da li je iko mogao da ih čuje - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, položaj automobila dodatno je otežao mogućnost da se putnici spasu.

- Vozilo je završilo na krovu, a voda je ispunila unutrašnjost automobila. Kanal je širok oko šest metara i dubok oko metar i po. U takvoj situaciji, kada su ljudi zarobljeni u prevrnutom vozilu, svaki trenutak je presudan. Da je neko naišao odmah nakon nesreće, možda bi postojala šansa da se tragedija spreči - kaže sagovornik.

00:15 Saobraćajna nesreća u Novom Sadu Izvor: Kurir.rs/T.M.

Automobil je, međutim, ostao neprimećen satima. Tek oko 9.15 časova slučajni prolaznik, primetio je tragove kočenja i delove vozila pored puta. Kada je prišao bliže, ugledao je jeziv prizor, automobil prevrnut u kanalu.

Odmah su obaveštene nadležne službe, a na lice mesta stigli su policija, vatrogasci-spasioci, ekipa Hitne pomoći, kao i ronioci Žandarmerije.

Zbog nepristupačnog i blatnjavog terena, spasilačke ekipe nisu mogle jednostavno da izvuku vozilo. U akciju je uključen i traktor, koji je pomogao da se smrskani "golf" izvuče iz vode.

Kada je automobil izvučen, lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad mogli su samo da konstatuju smrt tri osobe.