Jedan deo gostiju evakuisao se iz restorana, dok je većina ostala da sedi.
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PLANUO ROŠTILJ PA SUKNULO KA ODŽAKU: Izbio požar u prokupačkom restoranu, većina gostiju ostala da sedi?! (VIDEO)
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U jednom prokupačkom restoranu izbio je požar, a na lice mesta odmah su došla dva vatrogasna vozila.
Kako smo saznali na terenu, požar je izbio sinoć nešto posle 23 sata na skari restorana i proširio se na odžaku.
Nema povređenih.
Ono što smo uspeli da primetimo na licu mesta je da se jedan deo gostiju evakuisao iz restorana, dok je većina ostala da sedi.
Kurir.rs
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