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U jednom prokupačkom restoranu izbio je požar, a na lice mesta odmah su došla dva vatrogasna vozila.

Kako smo saznali na terenu, požar je izbio sinoć nešto posle 23 sata na skari restorana i proširio se na odžaku. 

Nema povređenih.

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Požar u Dolapu Izvor: Kurir/B.R

Ono što smo uspeli da primetimo na licu mesta je da se jedan deo gostiju evakuisao iz restorana, dok je većina ostala da sedi.

Kurir.rs

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