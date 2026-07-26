U saobraćajnoj nezgodi koja se rano jutros dogodila u blizini Najlon pijace u Novom Sadu učestvovala su dva putnička vozila, a prema prvim informacijama nije bilo teže povređenih.
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ŽESTOK SUDAR U NOVOM SADU! Auto završio na boku posle saobraćajne nesreće kod Najlon pijace, Hitna pomoć na licu mesta (VIDEO)
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Rano jutros u blizini Najlon pijace u Novom Sadu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a jedno od njih se od siline udara prevrnulo na kolovozu.
Hitna pomoć je brzo stigla na mesto nezgode, a prema prvim informacijama, u udesu nije bilo teže povređenih.
Kurir.rs
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