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U Nastavnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, 24. jula, svečano je obeležen veliki jubilej, 35 godina rada i postojanja Nezavisnog sindikata policije, najbrojnije sindikalne organizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i najvećeg pojedinačnog sindikata u javnom sektoru Republike Srbije.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, državni sekretar Vladan Zagrađanin, pomoćnici ministra Željko Kojić, Luka Čaušić i Milan Žižović, direktor policije Dragan Vasiljević, načelnici uprava, komandanti jedinica, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, predstavnici institucija, brojni gosti, kao i predstavnici svih koordinacionih centara Nezavisnog sindikata policije.

Foto: NSP

Svečani program započeo je intoniranjem himne Republike Srbije "Bože pravde", nakon čega je predstavljen razvojni put Nezavisnog sindikata policije od osnivanja 1991. godine, preko perioda ispunjenog izazovima i borbom za pravo na nezavisno sindikalno organizovanje, do današnje pozicije organizacije koja okuplja više od 15.000 članova i predstavlja snažan oslonac zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Posebno je istaknut značaj perioda od 2009. godine, kada je započeto novo poglavlje u razvoju sindikata, kao i učešće Nezavisnog sindikata policije u izradi i potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora 2011. godine, a potom i novog Posebnog kolektivnog ugovora i njegovog aneksa 2015. godine, čime su značajno unapređena prava i položaj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U okviru svečanog programa nastupio je Orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je svojim izvođenjem dodatno upotpunio atmosferu dostojnu ovog značajnog jubileja.

Prisutnima se obratio predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić, koji je podsetio na najznačajnije trenutke u istoriji sindikata, zahvalio članstvu na ukazanom poverenju, kao i generacijama sindikalnih aktivista koji su svojim radom, odgovornošću i istrajnošću tokom protekle tri i po decenije gradili i jačali organizaciju.

Ivica Dačić Foto: NSP

Jedan od najsvečanijih trenutaka večeri bila je dodela plaketa svim koordinacionim centrima Nezavisnog sindikata policije, kao priznanje za izuzetan doprinos, nesebičnu posvećenost i zalaganje u razvoju i očuvanju sindikata. Ovim priznanjima odata je zahvalnost svim koordinacionim centrima koji su svojim radom i angažovanjem dali nemerljiv doprinos jačanju i razvoju organizacije.

Svečanosti se obratio i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je čestitao Nezavisnom sindikatu policije veliki jubilej i istakao značaj otvorenog i partnerskog dijaloga između Ministarstva unutrašnjih poslova i reprezentativnih sindikata.

Ministar je naglasio da nema jake države bez jake policije, niti jake policije bez zadovoljnog i poštovanog policijskog službenika, podsetivši na veliki doprinos pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova očuvanju stabilnosti Republike Srbije i zaštiti njenog ustavnog poretka. Istovremeno je poručio da će podržati svaki realan predlog koji će doprineti unapređenju materijalnog položaja, uslova rada, pravne zaštite i zdravstvene brige o pripadnicima policije, ističući da su zdravlje, međusobno poštovanje i jedinstvo vrednosti koje treba neprestano negovati.

Foto: NSP

Po završetku zvaničnog dela programa zamenik predsednika Izvršnog odbora Nezavisnog sindikata policije Igor Stojadinović najavio je svečani vatromet priređen u čast velikog jubileja, koji je ispraćen aplauzima svih prisutnih.

Svečano obeležavanje završeno je zajedničkim sečenjem jubilarne torte, u čemu su učestvovali predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić sa članovima Predsedništva, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Izvršnog odbora Nikola Radisavljević i predstavnici svih koordinacionih centara. Ovim simboličnim činom obeleženo je 35 godina jedinstva, poverenja, istrajnosti i neprekidne borbe za prava i dostojanstvo svih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.