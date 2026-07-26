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Vest o pogibiji Tatjane P. (54) iz Bora u teškoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj potresla je njene sugrađane. Dok se njen suprug Bratislav P. (52), koji je u istom udesu teško povređen, oporavlja u bolnici u Sofiji nakon što se probudio iz kome, u Boru vlada tuga.

Tatjana P. Foto: Društvene Mreže

Prema poslednjim informacijama, Bratislav je nakon hospitalizacije u Blagoevgradu prebačen u bolnicu u Sofiji, gde su mu konstatovane brojne povrede. Iako je njegovo stanje i dalje ozbiljno, probudio se iz kome i svestan je, a pred njim je dug proces oporavka.

Nažalost, njegova supruga Tatjana preminula je na licu mesta od zadobijenih povreda.

Mesto nesreće Foto: Printskrin

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se na magistralnom putu E-79, u blizini sela Černiče u Bugarskoj, na deonici između Kresne i Simitlija u smeru ka Sofiji. Putnički automobil borskih registarskih oznaka, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao je u suprotnu kolovoznu traku kada je navodno vozač zaspao za volanom i sudario se sa dva teretna vozila.

Bračni par se, inače, vraćao sa letovanja u Grčkoj.

Vest o tragediji brzo se proširila Borom, a komšije i poznanici za ovu porodicu imaju samo reči hvale.

- To su divni ljudi. Uvek kulturni, nasmejani i spremni da pomognu. Bili su skladna porodica. Ne možemo da verujemo da se ovo dogodilo - kaže jedna komšinica.

Mesto nesreće Foto: Printskrin

Drugi sugrađanin dodaje da je vest pogodila ceo kraj.

- Svi smo u šoku. Tatjana je bila divna žena, a Bratislavu želimo da se oporavi. Teško je pronaći reči utehe za ovakav gubitak.