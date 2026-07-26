MUŠKE GLAVE PORODICE ROGANOVIĆ NA METI EGZEKUTORA! 9 godina od smrti Nika - u krvavom ratu mu ubili bratanca i jednog sina, a drugog mu digli u vazduh!
Tačno devet godina navršilo se od ubistva Nika Roganovića (66), oca Šćepana, ali i Duška Roganovića, koji se u bezbednosnim krugovima dovodi u vezu sa kavačkim kriminalnim klanom. Iako je od zločina prošla gotovo decenija, istraga još nije rasvetlila ko je organizovao i izvršio likvidaciju koja se dogodila u centru Herceg Novog.
Stariji Roganović ubijen je 26. jula 2017. godine u sačekuši, svega tri meseca nakon što je njegov sin Duško teško ranjen, kada je eksplozivna naprava aktivirana ispod njegovog automobila na autobuskoj stanici u Herceg Novom.
- Egzekutori su određeno vreme pratili Nika Roganovića, a kobne večeri kada je krenuo kući iz grada, ubice su mu preprečile put i sasule kišu metaka u njega. Nakon rafalne paljbe ubice su pobegle u nepoznatom pravcu - podseća sagovornik.
Prema ranijim informacijama, višegodišnja istraga nije dovela do otkrivanja izvršilaca. Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici ranije je saopšteno da su preduzete brojne istražne radnje, saslušani svedoci, izuzeti snimci sa nadzornih kamera i obavljena veštačenja, ali identitet napadača do danas nije utvrđen.
Porodica na meti
Roganovići su godinama poznati crnogorskim istražnim organima, a gotovo svi muški članovi porodice dovođeni su u vezu sa kavačkim klanom.
Otac, dva sina i brat od strica bili su mete oružanih napada, a pojedini su u njima izgubili život. Istražitelji veruju da su ovi napadi deo krvavog obračuna kavačkog i škaljarskog klana, koji traje od 2014. godine, nakon nestanka velike količine kokaina u Valensiji, koji se u međuvremenu preselio i na ulice Beograda.
Naš sagovornik podseća da je upravo Duško Roganović bio prva meta te 2017. godine.
- Prvo je u aprilu 2017. godine Duško Roganović dignut u vazduh dok je bio u svom "golfu". "Kavčanin" je tada jedva preživeo, ali su mu amputirane obe noge. Potom je ubijen njegov otac u sačekuši, a sledeće godine u decembru likvidiran je Vladimir Roganović, njegov brat od strica i visokopozicionirani pripadnika klana i desna ruka odbeglog vođe Radoja Zvicera - kaže izvor i dodaje:
- Vladimir je ubijen samo devet dana nakon što je napustio spuški zatvor i to dok je izlazio iz restorana u Beču. Egzekutori su imali informacije o njegovom kretanju i on je, takođe, izrešetan u sačekuši. U februaru 2020. u Herceg Novom ubijen je Šćepan Roganović, mlađi Nikov sin kada je krenuo na jutarnju kafu. Njega su egzekutori izrešetali na stepenicama na Kanli kuli.
April 2017 – Eksplodirala bomba ispod automobila Duška Roganovića. Preživeo je atentat, ali su mu amputirane noge
Jul 2017 – Niko Roganović, otac Duška i Šćepana Roganovića, ubijen je u sačekuši u Herceg Novom
Decembar 2018 – U Beču je likvidiran Vladimir Roganović, brat od strica Duška i Šćepana Roganovića
Februar 2020 – Šćepan Roganović ubijen je u sačekuši u Herceg Novom
I dalje u bekstvu
Duško Roganović i dalje se nalazi u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica zbog više krivičnih dela.
Nakon eksplozije bombe postavljene ispod njegovog "golfa 5", zadobio je teške povrede zbog kojih su mu amputirane obe noge. Iako je preživeo atentat, tada je istražiteljima tvrdio da ne zna ko bi mogao da stoji iza napada, navodeći da, kako je rekao, "nije u sukobu ni sa kim".