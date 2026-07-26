Slušaj vest

Tačno devet godina navršilo se od ubistva Nika Roganovića (66), oca Šćepana, ali i Duška Roganovića, koji se u bezbednosnim krugovima dovodi u vezu sa kavačkim kriminalnim klanom. Iako je od zločina prošla gotovo decenija, istraga još nije rasvetlila ko je organizovao i izvršio likvidaciju koja se dogodila u centru Herceg Novog.

Niko Roganović Foto: Vijesti.me/ Svetlana Đokić

Stariji Roganović ubijen je 26. jula 2017. godine u sačekuši, svega tri meseca nakon što je njegov sin Duško teško ranjen, kada je eksplozivna naprava aktivirana ispod njegovog automobila na autobuskoj stanici u Herceg Novom.

- Egzekutori su određeno vreme pratili Nika Roganovića, a kobne večeri kada je krenuo kući iz grada, ubice su mu preprečile put i sasule kišu metaka u njega. Nakon rafalne paljbe ubice su pobegle u nepoznatom pravcu - podseća sagovornik.

Prema ranijim informacijama, višegodišnja istraga nije dovela do otkrivanja izvršilaca. Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici ranije je saopšteno da su preduzete brojne istražne radnje, saslušani svedoci, izuzeti snimci sa nadzornih kamera i obavljena veštačenja, ali identitet napadača do danas nije utvrđen.

Porodica na meti

Roganovići su godinama poznati crnogorskim istražnim organima, a gotovo svi muški članovi porodice dovođeni su u vezu sa kavačkim klanom.

Otac, dva sina i brat od strica bili su mete oružanih napada, a pojedini su u njima izgubili život. Istražitelji veruju da su ovi napadi deo krvavog obračuna kavačkog i škaljarskog klana, koji traje od 2014. godine, nakon nestanka velike količine kokaina u Valensiji, koji se u međuvremenu preselio i na ulice Beograda.

Naš sagovornik podseća da je upravo Duško Roganović bio prva meta te 2017. godine.

- Prvo je u aprilu 2017. godine Duško Roganović dignut u vazduh dok je bio u svom "golfu". "Kavčanin" je tada jedva preživeo, ali su mu amputirane obe noge. Potom je ubijen njegov otac u sačekuši, a sledeće godine u decembru likvidiran je Vladimir Roganović, njegov brat od strica i visokopozicionirani pripadnika klana i desna ruka odbeglog vođe Radoja Zvicera - kaže izvor i dodaje:

- Vladimir je ubijen samo devet dana nakon što je napustio spuški zatvor i to dok je izlazio iz restorana u Beču. Egzekutori su imali informacije o njegovom kretanju i on je, takođe, izrešetan u sačekuši. U februaru 2020. u Herceg Novom ubijen je Šćepan Roganović, mlađi Nikov sin kada je krenuo na jutarnju kafu. Njega su egzekutori izrešetali na stepenicama na Kanli kuli.

Roganovići godinama na meti April 2017 – Eksplodirala bomba ispod automobila Duška Roganovića. Preživeo je atentat, ali su mu amputirane noge

Jul 2017 – Niko Roganović, otac Duška i Šćepana Roganovića, ubijen je u sačekuši u Herceg Novom

Decembar 2018 – U Beču je likvidiran Vladimir Roganović, brat od strica Duška i Šćepana Roganovića

Februar 2020 – Šćepan Roganović ubijen je u sačekuši u Herceg Novom

I dalje u bekstvu

Duško Roganović Foto: Vijesti, Privatna Arhiva

Duško Roganović i dalje se nalazi u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica zbog više krivičnih dela.