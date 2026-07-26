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Prema nezvaničnim informacijama, sinoć je u Ripnju kod Beograda došlo do velikog incidenta kada je porodična kuća izgorela do temelja.

Kako se saznaje, u kući se u tom trenutku nalazila 76-godišnja žena, G.N. koja je, srećom, na vreme osetila dim i napustila stambeni objekat.

Nakon toga je pozvala policiju i vatrogasce.

Po prvim informacijama, kuću je navodno zapalio njen bivši zet koji je ubrzo i uhapšen.

On je od ranije poznat policiji, a žena tvrdi da joj je i ranije pretio.

(Telegraf.rs)

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