Užas
BIVŠI ZET JOJ ZAPALIO KUĆU, JEDVA SE SPASILA: Uhapšen muškarac u Ripnju!
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Prema nezvaničnim informacijama, sinoć je u Ripnju kod Beograda došlo do velikog incidenta kada je porodična kuća izgorela do temelja.
Kako se saznaje, u kući se u tom trenutku nalazila 76-godišnja žena, G.N. koja je, srećom, na vreme osetila dim i napustila stambeni objekat.
Nakon toga je pozvala policiju i vatrogasce.
Po prvim informacijama, kuću je navodno zapalio njen bivši zet koji je ubrzo i uhapšen.
On je od ranije poznat policiji, a žena tvrdi da joj je i ranije pretio.
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