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Prema nezvaničnim informacijama, sinoć je u Ripnju kod Beograda došlo do velikog incidenta kada je porodična kuća izgorela do temelja.

Kako se saznaje, u kući se u tom trenutku nalazila 76-godišnja žena, G.N. koja je, srećom, na vreme osetila dim i napustila stambeni objekat.

Nakon toga je pozvala policiju i vatrogasce.

Po prvim informacijama, kuću je navodno zapalio njen bivši zet koji je ubrzo i uhapšen.