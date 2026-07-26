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Zoran Jotić Jotka ponovo je na slobodi, pošto mu je pritvor ukinut rešenjem Osnovnog suda u Kruševcu, saznaje Kurir. Protiv njega se i dalje vodi postupak zbog sumnje da je u maju ove godine izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a nadležno tužilaštvo nastavlja prikupljanje dokaza nakon čega će doneti odluku o daljem toku postupka.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu potvrdili su za Kurir da je Jotić u međuvremenu saslušan, kao i da je odluka o ukidanju pritvora doneta krajem maja.

- Osumnjičeni Zoran Jotić saslušanje u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu 8. maja 2026. godine u prisustvu izabranog branioca. Zahtev koji je ranije bio podnet za izuzeće postupajućeg javnog tužioca odbijen je kao neosnovan rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Osumnjičenom Jotiću pritvor je ukinut rešenjem Osnovnog suda u Kruševcu 26. maja 2026. godine, a u toku je sprovođenje dokaznih radnji nakon čijeg okončanja će ovo tužilaštvo doneti odluku - rekli su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu.

Podsetimo, Jotić je uhapšen samo nekoliko meseci nakon što je izašao iz zatvora, gde je proveo više godina.

Zoran Jotić Jotka Foto: Printscreen B92

Tada je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu potvrđeno da osumnjičeni nije odmah saslušan zbog zahteva za izuzeće postupajućeg tužioca.

- Osumnjičeni Zoran Jotić nije saslušan u tužilaštvu, jer je zajedno sa svojim braniocima stavio zahtev za izuzeće postupajućeg tužioca, ali je osumnjičenom na predlog javnog tužioca Osnovni sud u Kruševcu odredio pritvor u trajanju od 30 dana - saopštilo je tada Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu.

Kako je ranije saopštio MUP, Zoran Jotić se sumnjiči da je 28. aprila ove godine u jednom restoranu u Kruševcu pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu.

- Uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti - saopštio je tada MUP.

Više puta osuđivan

Jotić je u decembru prošle godine izašao iz pritvora odlukom Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu. Kako je tada navedeno u obrazloženju, sud je odluku doneo imajući u vidu njegove godine, ali i činjenicu da je od poslednje pravosnažne presude proteklo oko šest godina.

Dejan Stanković Ždrokinac Foto: Printscreen

Podsetimo, Specijalni sud u Beogradu osudio je tada Zorana Jotića na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, počinjenog 6. juna 2018. godine.