ŠOK OBRT U SLUČAJU SMRTI POLICAJKE S VOŽDOVCA, SVE KREĆE IZ POČETKA: Narko-diler osuđen, ali porodica prolazi kroz novu agoniju!
Već osuđivani narko-diler Aleksandar R. (32) prvostepeno je osuđen pred Drugim osnovnim sudom na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginula policijska službenica Suzana Joksimović (47), kao i zbog nepružanja pomoći nakon nesreće, s obzirom na to da se odmah dao u beg! Međutim, agonija žrtvine porodice se nastavlja iz razloga što je presuda ubrzo ukinuta.
Podsetimo, tragedija koja je potresla Beograd dogodila se kada je policajka Suzana Joksimović 19. januara prošle godine, nastradala na pešačkom prelazu u Kumodraškoj ulici na Voždovcu. Na nju je, dok je šetala pse, naleteo vozač "fijat pande" Aleksandar R. (32), koji je nakon nesreće pobegao sa lica mesta.
Odluka
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je ubrzo presudu i naložio da se postupak vodi iz početka pred potpuno izmenjenim sudskim većem.
Kako se navodi u odluci Apelacionog suda, prvostepena presuda morala je da bude ukinuta zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka.
- U veću koje je donelo prvostepenu presudu učestvovao je sudija koji se morao izuzeti, budući da je prethodno učestvovao u donošenju rešenja o potvrđivanju optužnice. Zbog toga pravilnost i zakonitost presude nije mogla biti ispitana, te je ona morala biti ukinuta, a predmet vraćen na ponovno suđenje pred potpuno izmenjenim većem - navodi se u obrazloženju Apelacionog suda u koji je Kurir imao uvid.
I dalje u pritvoru
Iako je prvostepena presuda ukinuta, Apelacioni sud je ocenio da pritvor mora da ostane na snazi. Naime, sud je doneo odluku da se Aleksandru R. produži pritvor u kojem se nalazi od 24. januara 2025. godine, ocenjujući da i dalje postoje razlozi za njegovo zadržavanje iza rešetaka.
- Postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva okrivljenog, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo - stoji u odluci.
Sud je, između ostalog, uzeo u obzir da Aleksandar R. nije živeo na adresi prijavljenog prebivališta, da je ranije za njim bila raspisana potraga, da je nezaposlen, kao i da je višestruko osuđivan zbog drugih krivičnih dela, krađa i trgovine narkoticima. Upravo zbog tih okolnosti zaključeno je da je pritvor i dalje jedina mera kojom se može obezbediti njegovo prisustvo u postupku.
Porodica van sebe
Porodica nastradale policajke kaže za Kurir da ih je odluka Apelacionog suda duboko potresla.
- Ovo je strašan udarac za nas. Mislili smo da se posle prvostepene presude bar nazire kraj naše agonije iako nijedna izrečena kazna ne bi ništa promenila, a sada smo vraćeni na početak. Ponovo ćemo morati da prolazimo kroz svako ročište, da slušamo svedočenja i iznova proživljavamo najteži dan u životu naše porodice. Ovo je novo mučenje za nas, ali nećemo odustati od borbe da naša Suzana dobije pravdu koju zaslužuje - kaže porodica za Kurir.
Oni dodaju da veruju da će, uprkos novom početku postupka, istina biti utvrđena.
- Nadamo se da će novo veće sagledati sve dokaze i doneti pravednu odluku. Nama Suzanu ništa ne može da vrati, ali možemo da se borimo da njena smrt ne bude zaboravljena i da odgovorni snose posledice - poručuju njeni najbliži.
Podsetimo, policijska službenica Suzana Joksimović poginula je 19. januara 2025. godine na Voždovcu, kada je, prema navodima optužnice, na nju automobilom naleteo Aleksandar R. Nesreća se dogodila u Ulici Vojvode Stepe, a prema optužnici, okrivljeni je nakon nesreće pobegao sa mesta nesreće, a pomoć teško povređenoj ženi nije pružio. Suzana je, nažalost, od zadobijenih povreda preminula.
Sestrić poginule policajke, Dušan Babuder podseća da je Suzana kobnog jutra počela da prelazi ulicu na pešačkom prelazu zajedno sa psima koje je izvela u šetnju, međutim, vozač "fijat pande" velikom brzinom išao je Kumodraškom ulicom i udario je svom silinom.
- Udario je kod pešačkog prelaza na metar od trotoara, a išao je sigurno preko 100 na sat. Na haubi je vukao 20, 30 metara i pobegao. Pitam se, kakav je to čovek koji je mogao tako nešto da uradi i da ne stane? - pita se naš sagovornik.
Suzana Joksimović je bila pripadnica Ministarstva unutrašnjih poslova, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Poginula je na Bogojavljenje, a sahranjena na dan očevog rođendana.
Inače, imala je velike planove za budućnost, a do tad je pošteno i časno radila svoj posao više od 20 godina u središtu Ministarstva unutrašnjih poslova.
- To je žena koja je dobijala zadatke da čuva najveće političke zvanice, počevši od predsednika Rusije Vladimira Putina, kad god je on dolazio, ona je bila jedna od angažovanih za bezbednost njegovog dolaska i boravka u našoj zemlji - ispričali su ranije iz porodice u potresnoj ispovesti za Kurir.
Suzana, međutim, nije bila samo policijski službenik, već pre svega, čovek, nečija ćerka, sestra, tetka, bila je karatista, svirala je klarinet, a bila je i na spisku ženske reprezentacije u košarci u svoje vreme.
Tužilaštvo Aleksandra R. tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnom posledicom i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Drugostepeni sud sada je ukinuo prvostepenu presudu, pa će se ceo postupak ponoviti pred novim sudskim većem, koje će ponovo izvoditi dokaze i odlučivati o krivici okrivljenog.
Za porodicu Suzane Joksimović to znači da će se, godinu i po dana nakon tragedije, ponovo vratiti u sudnicu i ispočetka prolaziti kroz jedan od najtežih perioda u svom životu!