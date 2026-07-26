Suzana Joksimović je bila pripadnica Ministarstva unutrašnjih poslova, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Poginula je na Bogojavljenje, a sahranjena na dan očevog rođendana.

Inače, imala je velike planove za budućnost, a do tad je pošteno i časno radila svoj posao više od 20 godina u središtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

- To je žena koja je dobijala zadatke da čuva najveće političke zvanice, počevši od predsednika Rusije Vladimira Putina, kad god je on dolazio, ona je bila jedna od angažovanih za bezbednost njegovog dolaska i boravka u našoj zemlji - ispričali su ranije iz porodice u potresnoj ispovesti za Kurir.

Suzana, međutim, nije bila samo policijski službenik, već pre svega, čovek, nečija ćerka, sestra, tetka, bila je karatista, svirala je klarinet, a bila je i na spisku ženske reprezentacije u košarci u svoje vreme.