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U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dovedeno lice, osumnjičeni N.T. (22), koje je uhapšeno po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, N. T. je bio za volanom zelenog automobila marke "audi" kada je došlo do nesreće. U vozilu su bili još jedan mladić i devojka.

- Osumnjičenom N.T. (22) se stavlja na teret da je izvršio krvično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je upravljajući putničkim motornim vozilom u kružnom toku kod Ušća sleteo sa puta usled čega je putnica, oštećena M.N., koja se nalazila na zadnjem sedištu njegovog vozila zadobila telesne povrede - piše u saopštenju tužilaštva.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

- Radi potpunog obaveštenja javnosti tužilaštvo ne može po zakonu tražiti pritvor kada okrivljeni prizna izvršenje krivičnog dela jer u tom slučaju on ne može dalje uticati na druga lica da promene iskaz, niti može prikrivati tragove krivičnog dela koje je već u potpunosti priznao kao svoje. Pošto je osumnjičeni neosuđivan tužilaštvo ni po tom osnovu po zakonu ne moze predložiti pritvor prema osumnjičenom - navode u saopštenju i dodaju:

- Obaveštavamo javnost da će Treće osnovno javno tuzilaštvo u Beogradu, pored činjenice da isključivo na osnovu zakonski propisanih razloga predlaže sudu pritvor kada za to postoje zakonski osnovi, u nastavku dokaznog postupka utvrditi sve okolnosti u vezi sa njegovom prijavom od strane policijskih službenika, kao i načinom izvršenja, a u toku postupka će se sprovesti sve radnje u cilju donošenja javnotužilačke odluke povodom svih aspekata ovog događaja.

Podsetimo, kako smo ranije preneli, neposredno pre nesreće vozač je, navodno, izvodio takozvani drift, a automobil se kretao brzinom od oko 200 kilometara na čas. Nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom, udario je u banderu.

U nesreći je najteže prošla devojka koja se nalazila u automobilu. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Blic", zadobila je prelome ključnih kostiju i karlice, kao i pneumotoraks. Mladić koji je bio u automobilu zadobio je lakše povrede, dok vozač, prema dostupnim informacijama, nije povređen.