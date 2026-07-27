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Leskovac i Jabukovac zauvek su upisani u najmračnije stranice srpske istorije, kada su u razmaku od samo pet godina dvojica masovnih ubica posejala smrt, ostavljajući iza sebe puste kuće, neutešne porodice i rane koje ni posle skoro dve decenije nisu zarasle.

Srbija će 27. jul zauvek pamtiti kao jedan od najtragičnijih datuma. Na isti dan, u razmaku od pet godina, dogodila su se dva nezapamćena masakra u kojima je ubijeno ukupno 16 ljudi, dok je još šestoro ranjeno. Prvi masakr dogodio se 2002. godine u Leskovcu, a drugi 2007. u Jabukovcu kod Negotina.

Iza dva zločina ostala su imena koja su postala sinonim za užas, Dragan Čedić (32), ratni veteran iz Leskovca, i Nikola Radosavljević, gastarbajter iz Jabukovca, čiji su krvavi pohodi zauvek promenili živote desetina porodica.

Leskovac

Te kobne noći, 27. jula 2002. godine, samo pet minuta pre ponoći, Dragan Čedić ušao je u bilijar klub u Ulici Filipa Višnjića. Pozvao je Nenada Lukića (30), a čim se ovaj pojavio otvorio je rafalnu paljbu. Nenad je ubijen na mestu, dok je vlasnik kluba Slavoljub Kržalić teško ranjen.

Dragan Čedić Foto: Privatna Arhiva

Posle prvog zločina, Čedić je seo u automobil i odvezao se do porodične kuće svoje supruge Biljane, gde je usledio još krvaviji pir.

- Pet minuta nakon ponoći upao je u kuću i iz automatske puške kalibra 7,62 milimetra pucao i ubio pet osoba, a jednu ranio. Pored Biljane, ubica je lišio života njenu sestru Ivanu Kalčić (31) i Jelenu Zdravković (25), Jeleninog supruga Bobana (24), kao i komšinicu Jelenu Zlatković (29), a ranio drugaricu Maju Bojković (26) koju je metak okrznuo - podseća izvor i dodaje da je nesrećna Biljana izrešetana sekund nakon što je izustila: "Evo Čede!".

Dok se u prizemlju odvijao krvavi pir, na spratu kuće spavalo je dvoje male dece, sedmomesečna beba i dvogodišnja devojčica, deca ubijene Ivane Kalčić.

Ni tu nije stao. Otišao je do kuće tetke svoje ubijene supruge i ubio Biserku Ristić, dok je njenog supruga Blagoja i sina Đorđa teško ranio. Posle zločina nestao je bez traga i narednih 40 dana za njim je tragala cela Srbija.

Motiv ljubavni problemi?

Prema tadašnjim saznanjima, motiv krvoprolića bili su narušeni bračni odnosi i ljubomora. Dragan i Biljana bili su pred razvodom, a ona se nekoliko meseci ranije sa ćerkom vratila roditeljima.

Porodica ubijene Biljane tvrdila je da je živela u, kako su govorili, "zlatnom kavezu". Navodili su da joj je suprug zabranjivao kontakte sa porodicom, pa čak i odlazak na sestrinu svadbu i očev pomen.

"Ako si živ, sine, predaj se" Dok je trajala višenedeljna potraga, roditelji Dragana Čedića preko medija su ga molili da se preda. - Ako si živ, sine, predaj se - ali odgovora nije bilo. Posle 40 dana misterija je razrešena. Njegovo telo pronađeno je u ataru sela Donja Jajina, u šipražju pored puta, gde su ga pronašli meštani koji su kosili livadu. Ispostavilo se da je izvršio samoubistvo hicem iz pištolja. Zbog njegove smrti krivični postupak za višestruko ubistvo je obustavljen, dok su rođaci koji su mu pomagali tokom bekstva novčano kažnjeni.

Jabukovac

Pet godina kasnije, istog datuma, novi masakr potresao je Srbiju. Gastarbajter Nikola Radosavljević zvani Crni Kole 27. jula 2007. godine ubio je devetoro svojih komšija i rođaka u Jabukovcu kod Negotina, dok je dvoje teško ranio, jer ga je, po sopstvenom priznanju, obuzela vlaška magija.

Nikola Radosavljević Foto: Youtube Printscreen

Pre krvavog pohoda pretukao je suprugu Jelenu, a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom u bunar. Komšija ga je spasao, ne sluteći da će samo nekoliko trenutaka kasnije uzeti pušku i krenuti u krvavi pohod.

- Pomahnitali Radosavljević išao je ulicom naoružan i prvo ubio komšije Branislava (57) i Draginju (55) Borongiće. Sledeći su mu se na meti našli Veljko Đorđević (58), njegov sin Dragan (22) i tašta Marina Kutkurenović (75). Nakon toga ustremio se na kuću Badžikića, gde je ubio 15-godišnjeg Srđana. Siniša Badžikić (36) bacio se na sina, u pokušaju da ga telom zaštiti, ali je Nikola pucao i u njega i teško ga ranio - podseća sagovornik i dodaje:

- Radosavljević je zatim izrešetao Branislava Badejevića (31), naočigled njegove majke Bike i onda krenuo ka kući tašte njegovog brata Anike Čogić (62). Usput je naleteo na Vanucu Badarević (72), koja je ipak uspela da izbegne hitac sakrivši se iza svoje kuće, ali to nije uspela njena komšinica Jelica Banković (37). Ona je izrešetana sačmom na ulici, gde je pala od hitaca.

Foto: Zorana Jevtić

Kako je Kurir tada pisao, pomahnitali ubica je tokom krvavog pohoda ponavljao da mu je "stara veštica kriva za sve", verujući da je žrtva vlaške magije.

Posle masakra pobegao je i pokušao da izvrši samoubistvo, ali ga je policija posle osam sati pronašla na seoskom groblju. Bio je prašnjav, krvav i potpuno dezorijentisan, obučen u bermude i majicu bez rukava, sa sačmarom u ruci.