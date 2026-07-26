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Mladić iz Kosova Polja, preminuo je, nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom jela.

Prema saznanjima portala Sinjali, nastradali je 32-godišnji Andi Spahiu.

Kako se navodi, 32-godišnjak je najpre kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu, pošto se sumnja da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu, što je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem.

Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni lekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.

Telo preminulog upućeno je u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.