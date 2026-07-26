Muškarac (32) iz Kosova Polja preminuo je od gušenja tokom jela. Hitna pomoć nije uspela da ga spasi, telo je poslato na obdukciju.
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MUŠKARAC (32) ZAGRIZAO LUBENICU, PA PAO MRTAV Horor na jugu Srbije: Telo poslato na obdukciju
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Mladić iz Kosova Polja, preminuo je, nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom jela.
Prema saznanjima portala Sinjali, nastradali je 32-godišnji Andi Spahiu.
Kako se navodi, 32-godišnjak je najpre kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu, pošto se sumnja da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu, što je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem.
Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni lekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.
Telo preminulog upućeno je u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.
Kurir/Sinjali
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